France - Journée du 08 mars: L´artiste Mouna Kenza s´insurge contre les femmes aux mœurs légères Le wax, le balzin, les cauris, les perles et autres matières végétales ne sont plus un secret pour l´artiste-styliste camerounaise installée depuis une quinzaine d´années á Nantes, en France. En cette journée internationale de la femme, elle s´insurge contre ses consœurs aux mœurs légères.

#JournéeInternationale Que représente la journée internationale de la femme?

C'est l'occasion de faire un bilan objectif sur les conditions de vie des femmes dans le monde et de remarquer que les inégalités hommes -femmes persistent, notamment les inégalités salariales.

Quelle appréciation faites-vous de la femme camerounaise dans la diaspora?

La Camerounaise est pleine de ressources et de dynamisme. Je vois énormément de femmes s'investir dans le milieu associatif, l'entreprenariat, le showbiz etc... Les Camerounaises sont reconnues comme celles qui osent là où d'autres baissent les bras, et elles vont très souvent hors des sentiers battus. Dans la diaspora africaine, elles se font très remarquer.

Votre réaction face aux dérives de certaines d´entre elles, notamment sur les réseaux sociaux avec des tenues lascives, l´exposition de leur intimité, etc...)

Malheureusement, il ya cette minorité qui fait négativement parler d'elle sur les réseaux sociaux. J'insiste sur le mot "minorité", car ces quelques personnes ne représentent pas la femme camerounaise. La plus part du temps ce sont des personnes aux mœurs douteuses qui sont prêtes à tout pour faire parler d'elles. La majorité est bien plus travailleuse et plus discrète.

Comment vivez-vous votre condition de femme artiste et de mère?

Tout simplement comme vivrait un père et artiste. Je m'organise au quotidien avec des horaires de travail bien définis et une vie de famille épanouie. J'ai d'ailleurs fait le choix de travailler à domicile pour mieux m'en sortir ; C est terminé avec les trajets boulot -maison, j'ai le temps de faire le goûter maison à mes enfants (rire). Ça se passe très bien merci.

Euh oui, il est prêt (rire). Je l'ai fait venir du Cameroun par une copine il ya quelques jours. Je vais confectionner des accessoires pour moi et pour le défilé que je présente à Francfort pour la journée internationale des droits de la femme

Un message á vos collègues artistes (femme) comme vous?

PERSÉVÉRANCE !!! C'est le maitre-mot. J’ajouterai CRÉATIVITÉ. Croire en soi, continue à s'émerveiller, aimer les gens et surtout garder le petit enfant en soi.