Belgique – Cameroun - Diaspora : COMMÉMORATION CE 11 MARS 2017 à LIEGE : UN AN APRÈS LE DÉCÈS DE MONIQUE KOUMATEKEL, QUELLES LEÇONS EN TIRER ? :: BELGIUM Le 12 mars 2016, le Cameroun tout entier et la gent féminine en particulier sont meurtris par la fin tragique d’une jeune femme qui ne voulait autre chose que de donner la vie. Il s’agit de Monique Koumatekel, âgée de 33ans et enceinte de jumeaux, qui passe de vie à trépas ainsi que ses deux jumeaux sous le regard indifférent voire inhumain du personnel médical de diverses structures sanitaires de Douala.

#MoniqueKoumatekel C’est ainsi que la diaspora camerounaise, réunie au sein du mouvement d’action sociale « LES ENFANTS DE MONIQUE » ayant pour objectif d’aider de les femmes enceintes précarisées au Cameroun, à sa manière rend hommage à cette dernière à travers une conférence-débat axée autour du thème « UN AN APRÈS LE DÉCÈS DE MONIQUE KOUMATEKEL, QUELLES LEÇONS EN TIRER ? ». Monique aurait pu être de ma famille, de ta famille. Alors, faisons preuve de solidarité à l’égard de toutes les femmes enceintes précarisées du Cameroun en y prenant part massivement le 11 mars 2017 dès 17h à la Rue de la Province 22, 4020 Liège

Contact et information :

0032(0)4989255310

Page Facebook : ‘’les enfants de Monique ‘’