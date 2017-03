Cameroun - FODIAS 2017: Les "diasporiens" á l´assaut de Yaoundé en Juin prochain :: CAMEROON Avec plus de plus de 8 projets et une vingtaine de thèmes, la diaspora camerounaise regroupée au sein du Forum Diaspora 237 prépare méthodiquement le premier Forum de la diaspora (FODIAS), prévu à Yaoundé, au Cameroun, du 28 au 30 Juin 2017. Avec plus 80 membres qui échangent tous les jours, le Forum Diaspora 237 veut présenter un seul document collectif.

#ForumDiaspora Ici l´appel que lance monsieur André Ekama, le promoteur du Forum 237, aux autres membres de diaspora qui tarde encore á rejoindre la caravane Forum Diaspora 237

Chères associations,

Messieurs les Président(e)s,

C’est un réel plaisir pour nous de vous présenter le Forum Diaspora 237 qui est né en janvier 2017 avec pour but d'inciter les diasporiens à se présenter au FODIAS 2017 (Forum de la diaspora) qui se tiendra du 28 au 30 juin prochain. Nous voulons bien que la diaspora y prenne part massivement et démontre enfin qu'elle apporte les projets dans ses valises pour développer le pays. Au pays donc de lui donner les moyens et lui offrir les opportunités pour mieux s'implanter. Nous avons démarré notre caravane le 4 Février à Berlin et avons poursuivi le 11 Février à Paris.

Cette mobilisation des diasporiens nous a permis de nous rendre compte que beaucoup n'étaient par courant de ce forum diaspora à Yaoundé. Cette foire organisée par le MINREX sert de déclic pour nous d'unir la diaspora dans et nous voulons poursuivre cette dynamique et rassembler un nombre considérable pour le forum et après. Nous allons accompagner notre diaspora dans son rêve de réaliser en commun des projets et la structurer car nous avons un potentiel énorme que nous sous-estimons peut-être. Les diasporiens de notre groupe ont envoyé plus de 8 projets et une vingtaine de thèmes. Nous voulons d'abord saluer cet engagement des nôtres et sommes unanimes qu'ensembles nous y parviendrons. C'est dans ce sens que nous vous exhortons à venir avec nous pour que nous soyons présents à Yaoundé sous une seule bannière et fassions peser notre voix.

„Forum diaspora 237“ est ce groupe qui a été crée après la publication dans les réseaux sociaux du FODIAS au Cameroun pour mener une réflexion sur l'apport de notre diaspora dans cette foire et discuter sur les problèmes ou proposer des solutions pour une harmonisation des rapports entre la diaspora et le pays.

Avec 80 membres qui échangent tous les jours, nous avons voulu donc présenter un seul document portant notre marque de travail collectif car ensemble nous sommes une force et sommes complémentaires. Cette implication de la diaspora consciente permet de développer des synergies et de concorder les expertises car nous devons apprendre à mettre fin aux individualités et développer un esprit de groupe.

Nous sommes conscients que la diaspora camerounaise est parfois perçue avec une certaine peur du côté du gouvernement mais par son caractère hétéroclite, elle regorge aussi des pertinentes valeurs qui ne veulent que mettre leur savoir à disposition et rendre bénéfique le pays. Mais la difficulté demeure sur le comment rapprocher cette cible et lui donner une place d'action. Dans ce but le forum vient là donner un sens à l'inclusion des forces extérieures et trouver une base de dialogue entre nous. Car il devrait mettre à contribution une forte diaspora et lui permettre d'exprimer ses ambitions pour le pays.

C'est l'occasion de remercier le MINREX par sa direction en charge de la diaspora pour avoir planifie un tel forum tout en sachant les enjeux d'une telle mobilisation afin d'inciter davantage à plus d'implication des fils et filles du pays dans les projets. D'où cette approche par thème qui peut faciliter les rapports et réunir les compétences. Mais pour le faire il faut une base de confiance autant il y aura des différences de stratégies, autant il serait difficile de prouver les atouts de notre groupe.

Donc il faut se donner une orientation et créer un cadre de travail favorable afin de mener des perspectives et se concentrer sur le facteur développement qui peut être mental, matériel ou financier et susciter des opportunités lesquelles seront aussi un attrait aux idées á proposer. Notre volonté de mettre notre dynamisme en valeur fait d'un élan patriotique demeure pour nous une seule forme de participer et de donner de l'impulsion aux initiatives louables du gouvernement. Car l'union fait la force et avec la diaspora le pays peut compter exploiter le potentiel si des ponts sont biens crées.

Actions sur le terrain

Des conférences, des ateliers et des séminaires viendront renforcer notre implication lors de ce forum. Nous comptons sur un large public et serons heureux d'échanger.

Comment ne pas aussi pendant notre séjour, effectuer des visites dans des entreprises publiques et discuter avec les employés?

Ainsi chacun selon son domaine pourrait rencontrer les collègues et voir de près comment est l'environnement de travail et quelles peuvent être les attentes de celles ci dans un partenariat avec la diaspora.

Donc si nous réussissons à passer des simples discours à présenter nos projets au sein des incubateurs qui existent déjà et obtenir des conseils sur place, nous profiterons aussi et serons mieux outillés dans nos démarches sur le terrain.

Sans un tel échange aussi, nos projets ne resteront que dans les bases de données des ministères et ne trouveront pas des partenaires. Pour ne pas y arriver, nous devons déjà penser au cadre.

Les spécificités au pays pourront exiger que nous disposions des autorisations donc que dans les préparations, nous en tenions compte. Dans l'ensemble nous suggérons qu'un certain nombre de facilités soient mis en place. Car la somme de toutes ces rencontres va nous imprégner et nous offrir les possibilités. Ainsi notre regard du pays sera corrigé et nous avancerons plus vite dans la réalisation.

En résumé le rêve de chaque camerounais à l'étranger demeure de faire quelque chose de bien pour le pays. Ce rêve là peut être accompli si un certains nombres de mesures sont prises par le gouvernement : entente sur la douane et accès facile des matériaux pour lancement des projets ou des dons. La diaspora compte beaucoup de moyens et des ressources. On gagnerait si dans les villes regorgeant un nombre important des camerounais, le Minrex ouvrait un chambre de consultation économique et employait un camerounais pour coordonner les activités lesquelles seraient de servir de marketing promotionnel pour le pays.

La participation de notre diaspora dans les foires comme représentante des entreprises camerounaises, augmenterait la présence du made in Cameroon dans les pays. En retour nous demandons que le gouvernement reprenne le dossier double nationalité et permette aux fils et filles et petits fils camerounais de jouir de leur patrie d'origine. Ceci nous permettrait de ne plus devoir passer sous couvert pour acheter des terrains et nous faire escroquer après car les propriétaires sont sans merci quand ils apprennent que le terrain serait acquis par quelqu'un ne vivant pas au pays et du coup il y a un qui oppose la vente alors que l'argent est déjà consommé.

Car n'oublions jamais que ce que nous entreprenons à des milliers de km du pays, est une marque de notre patriotisme.

Nous vous invitons à une rencontre qui aura lieu du 8 au 13 Mai à Francfort, en présence de Mme la directrice du département des camerounais de l´étranger au ministère des relations extérieures.

Œuvrons donc main dans la main pour un Cameroun prospère !

Vous pouvez nous rejoindre sur :

www.facebook.com/FORUM-Diaspora-237-166386517197117/?pnref=story

www.youtube.com/watch?v=e1BCDbUYFOI