CAMEROUN :: Prises d’otages : Négociation avortée pour la libération d’un enseignant :: CAMEROON Aux dernières nouvelles, les autorités de l’Adamaoua et les ravisseurs ne sont pas tombés d’accord pour la remise en liberté de Richard Bertrand Nyem.

#RichardBertrandNyem Les choses se compliquent de plus en plus pour la libération de l’enseignant du Cetic de Berem-Gop, gardé en captivité depuis une semaine par des malfrats. Des sources militaires, on apprend que les autorités ont engagé des négociations pour sa libération. Celles-ci viennent de reculer devant l’exigence des ravisseurs. De leur côté, ceux-là ont disparu des radars et le téléphone qui constituait le seul moyen pour négocier n’est plus disponible depuis vendredi dernier. Désormais, personne ne sait si l’enseignant de 29 ans détenu dans les montagnes par les kidnappeurs est vivant ou mort. En ce moment, c’est la panique au sein de la famille de ce jeune enseignant de construction mécanique originaire du Littoral, affecté récemment dans cette localité.

D’après les faits, Richard Bertrand Nyem a été enlevé dans la nuit du 26 au 27 février dernier par des hommes cagoulés lourdement armés, qui se sont introduits dans la localité de Bérém-Gop, située dans l’arrondissement de Ngan-Ha. Ils avaient pour objectif au départ de prendre un certain Damzal, un éleveur. Cependant, ils ne parviendront pas à mettre la main sur ce dernier qui a pris la fuite quelques minutes plus tôt avec sa famille. Malgré le coup de feu tiré en sa direction, cela n’a pas pu stopper l'éleveur dans sa course. Les bandits vont ainsi se rabattre sur une autre cible, à savoir le jeune enseignant qui vivait en location chez l’éleveur.

Les coups de feu et autres bruits entendus durant l’opération ont installé une psychose générale au sein des populations qui, pour la majorité, vont prendre la fuite. Compte tenu de la situation, les autorités de la place ont tôt fait d’envoyer sur les lieux, le 27, six éléments du Bataillon d’infanterie motorisée (Bim) et dix éléments du Bataillon d’intervention rapide (Bir). «Nous avons pris des mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Nous allons tout mettre en oeuvre pour pouvoir sauver la vie de l’enseignant», rassurait Youssoupha, souspréfet de Ngan-ha. A en croire ces autorités, c’est la deuxième prise d’otage enregistrée au cours de l’année 2017. La première avait eu lieu au mois de janvier dernier dans la localité de Mbang Missira, au cours de laquelle un certain Alhadji Abbo a été abattu à bout portant par des malfrats, aux alentours de deux heures du matin, à son domicile.

Malgré que cette fois-ci, leur otage soit une autre personne que celle visée au départ, les kidnappeurs entendent poursuivre leur objectif initial en exigeant 10 millions Fcfa sous menace d’exécution de l’enseignant. Alors que les négociations étaient engagées pour la libération de ce dernier, une brouille vient de s’installer entre les deux parties mettant ainsi en doute une probable libération de Richard Bertrand Nyem.