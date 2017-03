Allemagne - Diaspora: La Diaspora Banen était en conclave à Herne :: GERMANY La ville de Herne, en Allemagne, a abrité le 03 mars dernier, les travaux de la première journée de réflexion de la diaspora Banen en Europe consacrée au développement des localités géographiques banen, ainsi qu´á sa contribution á l´émergence du Cameroun.

#DiasporaBanen Sous la modération du Dr Gérard Mbenda,la trentaine de participants, des panélistes et des experts chevronnés dans la culture, la science, la recherche, la vie associative ont planché, plus de 10 heures d´horloge durant, dans un premier temps sur la présentation des projets de développement en régions Banen et la vie au sein des associations Banen en Europe. Dans un autre temps, il s´est agi de déterminer une synergie d´action entre l ´expérience des associations banen en Europe et le fort potentiel que constituent certaines personnes-ressources.

Madame Germaine Mone de l´Association Kalara a abondamment renseigné sur les activités de son action au Cameroun, notamment offrir chaque année des dons en matériels scolaires aux différentes écoles du Cameroun. Pour l´année 2017, cet honneur échoit aux élèves des écoles de Yingui, Mossè et Iboti dans le département du Nkam, en région du Littoral.

Chercheuse ethnobotaniste à l´Université de Hambourg en Allemagne et promotrice de l´association Hisendji, madame (Dr.)Madeleine JOHNSON, s´est longuement appesantie sur le projet de protection et sauvegarde des rites, savoir-faire traditionnels et du patrimoine Banen.

Son ouvrage "Plantes et Rites sacrificiels chez les banen du Cameroun" édité par les Editions Clé á Yaoundé, au Cameroun et récemment mis en vente, va permettre aux uns et autres de mieux apprécier la richesse du peuple du "lion noir banen".

Avec son association " Coup de Pouce", monsieur Léopold Molel va construire un centre de santé dans le village Ndogbissoung, dans l´arrondissement de Nitoukou, en région du Centre. Pour ce faire, « Coup de Pouce » organise une soirée de levée de fonds le 08 avril prochain á Liège, soirée á laquelle il compte sur la participation de toute la diaspora camerounaise, car la cause est nationale.

A ce projet sur la santé, s´est ajouté un autre initié par le « Collectif mbamois pour la santé et l´environnement » et présenté par le doyen Michel Bakamoulemaha. Il consiste en l´équipement des hôpitaux en matériels sanitaires dont une bonne partie est déjà arrivée au Cameroun.

Puis tour á tour, ont suivi les interventions des présidents Jonas Beleho de l´association Hekok du Benelux et de madame Christiane Ngwe l´association Nikoul Paris dont les fonds issus de la soirée de gala prévue 11 novembre 2017 à Paris servira au financement d´un projet au Cameroun.

Le second temps fort, encore plus intense, plus riche et plus longue a consisté en la définition de la stratégie d´action et la structuration de la diaspora banen en Europe. Au recensement des compétences dont elle regorge, devrait s´ajouter la mutualisation des synergies constituées par l´ expérience du terrain des associations et le know-how des personnes-ressources pour un réseautage utile au développement de la région banen, étendue sur les provinces du Littoral et du Centre. Plus la nuit avançait, plus les participants débordaient de propositions et de contre-propositions, preuve que la notion de temps n´existe pas lorsque le "Munen" réfléchit sur son vivre-ensemble et son bien-être.

Pour tout dire, cette première initiative visant à rassembler les Banen et amis de Banen oeuvrant pour le développement local, ne va pas tardera à porter ses fruits. Il suffit seulement d´y croire. Rendez-vous a été pris pour juin prochain, pour la 2ème journée.