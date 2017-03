Cameroun, Boko Haram: les visages de la guerre :: CAMEROON Une concertation entre le Premier ministre, chef du gouvernement et la délégation du Conseil de sécurité vendredi a dégagé les défis sur le théâtre des opérations.

#CommunautéInternationale S.E. François Delattre, ambassadeur de France auprès du Conseil de sécurité parle d’un «entretien très approfondi, extrêmement utile avec le Premier ministre et les membres du gouvernement ». Au sortir de la concertation de vendredi, le diplomate français et les autres 14 représentants des pays membres de l’institution onusienne ont eu une idée précise de la guerre contre Boko Haram que mène le Cameroun depuis plusieurs mois.

La rencontre d’échanges avait en toile de fond l’impact de la guerre et des mesures prises, à travers des exposés de quelques membres du gouvernement. Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a, par exemple, présenté l’état des lieux de la lutte sur le théâtre des opérations, assorti des défis et perspectives. Une guerre sanglante et impitoyable qui a nécessité un déploiement exceptionnel des forces de défense et de sécurité. Aussi a-t-elle occasionné le déplacement des flux des personnes des pays voisins en terre camerounaise (réfugiés) et à l’intérieur du Cameroun. Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel Sadi, face à ce défi majeur, a présenté les dispositions d’accueil et de gestion prises par le gouvernement. Le Cameroun a ainsi bénéficié de l’assistance humanitaire des Nations unies, à travers le Haut-commissariat pour les réfugiés. Un accord tripartite de rapatriement volontaire des réfugiés nigérians a d’ailleurs été signé jeudi entre cette institution, le Cameroun et le Nigeria. Sur un autre plan, le gouvernement a engagé des mesures vigoureuses destinées à lutter contre les causes profondes du terrorisme et de la radicalisation. Des dispositions prises ont été présentées par le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances et le ministre délégué auprès du MINEPAT, Yaouba Abdoulaye. Tout comme l’impact du Plan triennal « Spécial jeunes » sur l’extrémisme violent, par le ministre Mounouna Foutsou.



René Emmanuel Sadi: « Nos besoins sont évalués à 191 milliards de Frs Cfa »

Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, dresse le bilan de la visite des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l’ONU

Monsieur le ministre, quel bilan faites-vous de votre descente ce vendredi à Maroua, une étape qui marque la fin au Cameroun de la mission de la délégation des 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ?

D’abord, il faut dire que je suis là sur les hautes instructions du président de la République pour accompagner cette délégation. Après l’audience qu’il a eue avec cette délégation onusienne, j’ai été chargé avec le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Monde islamique, d’accompagner nos hôtes au moment où ils font l’étape de Maroua et quittent notre pays. Je peux vous dire que les contacts qu’ils ont eus, que ce soit au niveau du Premier ministre où les échanges ont été organisés avec les membres du gouvernement, que ce soit au cours de l’audience que le chef de l’Etat a accordée à ces hôtes de marque, je pense qu’ils ont tous saisi l’occasion pour témoigner la reconnaissance de la communauté internationale au Cameroun. Reconnaissance de tous les sacrifices considérables qui ont été consentis par le gouvernement camerounais depuis quelques années que nous avons sur notre sol tant de réfugiés venus des pays voisins et frères. Des réfugiés nigérians dans l’Extrême-Nord et des réfugiés centrafricains à l’Est du pays. Au total, on estime leur nombre à 360 000 personnes. Cette estimation reste d’ailleurs approximative dans la mesure où d’autres réfugiés sont à l’intérieur du pays et bénéficient de l’hospitalité du Cameroun. Donc, ces gens ont tenu à témoigner la reconnaissance de la communauté internationale.

Qu’ont-ils dit sur la manière dont le Cameroun traite ces réfugiés ?

Ils ont félicité le Cameroun pour la manière dont nous traitons ces réfugiés qui sont dans des camps et bénéficient des facilités et d’un encadrement sanitaire. En matière d’alimentation ils sont ravitaillés, et même en matière scolaire, il y a des structures qui ont été mises en place avec le concours des organisations humanitaires internationales. Voilà ce que je peux noter comme premier constat dans le cadre de cette rencontre entre les pouvoirs publics camerounais et ces hôtes de marque des Nations unies. Et puis, ce que je retiens également, c’est qu’ils ont pris l’engagement de faire connaître un peu plus à la communauté internationale cette réalité à laquelle le Cameroun est confronté. Certains ont d’ailleurs même parlé de façon tout à fait sincère d’une guerre quelque peu oubliée ou négligée par la communauté internationale. Car, il ne s’agit pas seulement de lutter contre Boko Haram qui veut perturber la quiétude des populations camerounaises. Il s’agit de lutter contre Boko Haram qui est une secte terroriste. Et le terrorisme est devenu aujourd’hui une menace planétaire et tous les pays du monde entendent se solidariser pour faire face au terrorisme. Et le Cameroun ainsi que les autres pays de la sous-région ont déployé tous les moyens sans compter pour faire face à la situation. Ce n’était pas uniquement dans l’intérêt du Cameroun. C’était aussi dans l’intérêt de la communauté internationale. Donc, je pense que cette visite des ambassadeurs de l’ONU était nécessaire. Ça a permis qu’eux-mêmes touchent du doigt la réalité que nous vivons, qu’ils soient mieux informés, et nous pouvons espérer que rentrés aux Nations unies, ils pourront mieux témoigner cette réalité et nous aider à obtenir de la communauté internationale tous les appuis nécessaires. Tant il est vrai que les causes de cette situation ne sont pas encore complètement achevées. Nous avons encore l’instabilité dans les pays voisins. Ce qui fait que les réfugiés centrafricains sont encore là en nombre. En plus, nous venons de signer avec le Nigeria un accord tripartite Cameroun-Nigeria-Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en vue d’organiser le rapatriement progressif des réfugiés nigérians. C’est un processus. L’accord a été signé mais la mise en place de cet accord, son implémentation, suppose un certain nombre de mesures qu’il faut prendre. Nous avons pour cela créé une commission tripartite toujours avec des représentants des parties prenantes. Deux représentants pour le Cameroun, deux pour le Nigeria et deux pour le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Un groupe de travail doit également être mis sur pied pour conduire le processus sur le terrain. C’est un travail de fourmis qui doit commencer car il s’agira d’identifier véritablement tous ces réfugiés et d’organiser leur départ basé sur le principe de l’expression volontaire de chaque réfugié. Ce n’est pas un départ forcé.

En termes de besoins, ils sont immenses. Récemment, au niveau du Cameroun, nous avons, avec le concours des organisations internationales humanitaires et des pays amis, arrêté un plan de réponse humanitaire qui est justement une évaluation des besoins du Cameroun et sans doute aussi des pays du lac Tchad. Ces besoins ont été évalués à 310 millions de dollars US (Ndlr : environ 191 455 973 471,75 milliards de F CFA) qu’il faut mobiliser à l’échelle internationale pour pouvoir aider le Cameroun à faire face à tous les desiderata que nécessitent l’assistance aux réfugiés, l’assistance aux déplacés et même l’assistance aux communautés locales d’accueil.

Propos recueillis à Maroua par Rousseau-Joël FOUTE