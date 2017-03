FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: LE MBOA CLUB TRÈS NOSTALGIQUE AVEC PENDA DALLE EN LIVE TOUS LES DIMANCHES SOIR Pour ceux qui ont connu le "FOUFOU CLUB", le "MBOA CLUB" prend place, même lieu, même adresse, et au menu: des grillades comme au Mboa et en bonus, cette voix d'or qui a bercé des centaines d'enfance comme ce fut le cas hier soir, avec des mélodies à vous envoûter et vous emporter: Penda DALLE. Et non loin, Dominique LAFLEUR pour mettre de la finesse et une certaine jeunesse dans le ton. Tous les dimanches de 16h00 à 03h00 du matin, le "MBOA CLUB" vous reçoit et vous berce avec ses sonorités dans un décor News look pour mieux démarrer votre semaine.

#MBOACLUB Information et réservation: +33645597148;+33641494487