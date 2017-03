FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: EMMANUEL NKAKE: LE PROMOTEUR QUI S'EST FAIT PLAISIR CE WEEKEND A PARIS AVEC SES PROCHES Toujours professionnel dans son fonctionnement, Emmanuel NKAKE qui a plutôt des succès dans l'organisation de ses soirées comme la nuit en Rose et blanc et bien d'autres concept à son actif, s'est permis ce weekend à l'ambassade Gourmet en région Parisienne, un moment intimiste autour de son 45ème anniversaire avec amis, proches, musiciens et quelques invités de choix. Un moment très agréable comme on n'a pas l'habitude de voir sur la place Parisienne tellement le mépris et la mode voudraient que vous payez de l'argent pour être invité à un simple anniversaire. Pour une fois, l'on a vu un personnage plutôt soucieux de donner aux autres sans attendre en retour: ce qui est rare et nous tenions à le préciser. Retour en images sur ce beau moment.

#45èmeAnniversaire