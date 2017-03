CAMEROUN :: Un groupe d’intermédiaires véreux interpellés à Douala :: CAMEROON Ils ont été démantelés à la suite d’une plainte des étudiants à la brigade territoriale de Bassa.

#BrigadeTerritoriale Mercredi 1er mars 2017. Il est un peu plus de midi. Devant le campus A de l’Institut universitaire du golfe de guinée (Iug), un pick-up de la gendarmerie ayant à son bord quatre gendarmes et deux étudiants arrive et s’immobilise devant le hangar d?un intermédiaire (personne ayant pour activité, la certification des pièces des candidats à des examens).

Après un bref entretien, l’intermédiaire entre dans le véhicule. Direction, le campus C de cet institut. Ici, l’intermédiaire qui opère à cet endroit est absent. Après incursion des éléments de la gendarmerie dans le cyber d’à côté, un autre intermédiaire est conduit dans le véhicule, en direction de la brigade territoriale de Bassa.

Cette intervention est due à la plainte d’une étudiante, victime d’un abus, au moment de la certification de son dossier. Tout commence au moment où elle s’apprête à déposer son dossier d'examen. C’est alors qu’elle découvre que le dossier comporte une fausse signature et de faux timbres.

« Je voulais déposer mon dossier ce matin à l’établissement. En le présentant au monsieur pour la vérification, un enseignant m’a fait savoir que la signature, ainsi que les timbres étaient faux», explique une candidate au Higher National Diploma (Hnd).

L’étudiante a d’abord tenté de se rapprocher de l’intermédiaire à qui elle avait remis le dossier. Celui-ci étant introuvable, elle s’est immédiatement dirigée à la brigade territoriale de Bassa. Selon l’étudiante, l’intermédiaire aurait imité la signature du sous-préfet. A côté d’elle, d’autres étudiants attendaient le retour de cet intermédiaire pour le retrait de leurs dossiers.

Les victimes ont aussitôt prévenu les autres étudiants du risque qu'ils encouraient en utilisant les services d'un intermédiaire véreux pour la certification de leurs dossiers d'examen. Après leur déposition à la brigade territoriale de Bassa, ces intermédiaires faussaires ont été mis en garde à vue, pour besoin d’enquête.