Allemagne- Cameroun- Diaspora: Journée de la Femme. Le BALAFON mettra en exergue la littérature et la musique ce samedi 11 mars à Francfort :: GERMANY Pour célébrer la Journée Internationale de la Femme, la structure événementielle BALAFON basée à Francfort en Allemagne, a choisi le thème "Honneur aux femmes de lettres" pour l´ouverture des festivités.

#ManiBella Ainsi, Florence Tsagué dédicacera son tout nouvel ouvrage "La Porte de Minuit", un poignant recueil de nouvelles paru récemment aux Éditions l´Harmattan, dans la collection "Encres Noires". Ce livre qui trouve une résonnance positive chez les lecteurs et médias ne manquera pas de mettre en emphase le rôle de l´écriture et de la lecture dans notre société.

Cette prestigieuse soirée, riche en activités culturelles, sera couronnée par la prestation live de la chanteuse camerounaise Mani BELLA qui vient de sortir son single "BEAT" très vite capté par les fans et mélomanes. Suivra alors une soirée de gala avec aux platines les DJ Dictateur, DJ Stone et Master Ludo DJ.

Beaucoup de surprises seront également au menu. De nombreux invités venus des quatre coins de l´Europe et même de l´Amérique répondront également présent à ce rendez-vous capital.

Le rendez-vous inédit c´est le samedi 11 Mars à partir de 21 heures à l´adresse Friesstraße 20, 60388, Francfort-sur-le-Main,

Pour les réservations et plus d´information, veuillez appeler au numéro 015214736899

Vidéo de confirmation de la chanteuse Mani Bella

https://www.facebook.com/guy.parker.58/videos/1598125430217644/