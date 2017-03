Cameroun, championnat national professionnel Ligue 1 de football: Voici les résultats complets de la 3e journée disputée ce dimanche :: CAMEROON Les matches du Championnat Ligue 1 comptant pour la 3eme Journée de la saison 2016/2017, se déroulaient cet après-midi sur l'étendue du territoire camerounais.Unisport du Haut-Nkam ,Canon sportif de Yaoundé, Coton sport de Garoua et Union sportive de Douala ont été battus respectivement par Astres de Douala, Stade Renard de Melong, Colombe du Dja et Lobo et Apejes de Mfou. Les résultats complets.



Yaoundé : Canonde yaoundé – Stade Renard de Melong 0 – 3

#Haut-Nkam Bafang : Unisport – Astres de Douala 0 - 1

Yaoundé : Apejes de Mfou – Union de Douala 2 – 0

Yaoundé : Colombe du Dja et Lobo – Coton sport de Garoua 3 - 1

Loum : Ums de Loum -Racing de Bafoussam 0 – 0

Yaoundé : Eding FC de la Lékié – Lion blessé de Fotouni 0 - 0

Dschang : A igle de Dschang – Dragon de Yaoundé 1 - 1

A Mbouda : Bamboutos de Mbouda – Feutcheu FC de Bandjoun 2 - 2

A Douala : New stars de Douala – Yong sport de Bamenda 1 - 1

Les combinaisons de la 4ème journée

Stade Renard de Melong contre New stars de Douala

Apejes de Mfou contre Canon sportif de Yaoundé

Racing de Bafoussam contre Aigle royal de la Menoua

Bamboutos de Mbouda contre Ums de Loum

Lion blessé de Fotouni contre Unisport du Haut-Nkam

Feutcheu FC de Bandjoun contre Eding FC de la Lékié

Union sportive de Douala contre Yong sport de Bamenda

Astres de Douala contre Colombe du Dja et Lobo

Dragon de Yaoundé contre Coton sport de Garoua