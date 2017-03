CÔTE D'IVOIRE :: JOHN JOHNGOS, le GOLITOLOGUE, dans le BŒUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO :: COTE D'IVOIRE John Johngos! Ce nom parle au plus de 30ans et un peu moins à ceux qui en ont moins,tant cet artiste ivoirien de renom, et de talent a mis du temps à revenir au devant de la scène musicale.

Révélé par l'émission Poduim 87, de Roger Fulgence Kassy en 1987, le virtuose de l'arc allait,dès l'année qui suivit voir son tout premier album paraître sur le marché discographique; une réalisation qui lui permit de tourner cinq bonnes années avant de faire un nouvel album.

#NouvelAlbum Invité cette semaine dans le "Boeuf-Bourguignon de Jacky Moiffo", l'homme qui vit désormais loin de sa Côte d'Ivoire natale, à Paris, nous apprend qu'un nouvel album, travaillé avec son frère et ami Meiway,l'Homme du "Zoblazo", sortira bientôt. Avis aux nostalgique...