AFRIQUE :: Il dirige encore son pays bien que ne jouissant plus de toutes ses facultés mentales :: AFRICA L’on assiste de plus en plus sur les réseaux sociaux à des débats ardents sur la longévité de certains dirigeants au pouvoir en Afrique. Les uns le font parfois en récupérant tout naïvement certains discours des élites et medias occidentaux, sans voir qu’ils ne sont pas là pour le bien du continent.

#MainsMalhabilesAfricaines Si se portent bien des dirigeants africains sur le plan sanitaire, s’ils produisent du bon travail et se maintiennent au pouvoir par la volonté et la confiance de leur peuple, le débat sur leur durée au pouvoir devrait être clos. L’Afrique en eut et en aura, mais ce sont des mains malhabiles africaines qui les briseront.

Aujourd’hui lorsque l’on regarde un pays comme le Cameroun, le président de ce pays n’a pas la santé mentale nécessaire pour continuer de diriger le pays ; il reste très paresseux, et se maintient au pouvoir contre la volonté de son peuple depuis 1992, et n’entend pas s’en aller de gré.

Le plus préoccupant de nos jours au Cameroun, c’est que des gens qui l’entourent ont sur lui une information cruciale et critique qu’ils continuent de cacher aux Camerounais : Paul Biya ne jouit plus de toutes ses facultés mentales. Il est depuis quelques années frappé d’incapacité mentale.

L’on signale qu’il a les mêmes trous de mémoire qui jadis frappèrent Ahmadou Ahidjo. Des sources proches indiquent qu’il demande parfois d’après de hautes personnalités du pays déjà mortes, quand il ne dit pas avoir été avec elles. Il boit trop ces jours et reste quasi indifférent devant des crises tel un enfant.

Lentement mais graduellement et fatalement le pays se décompose et les odeurs gagnent les coins mêmes les plus reculés. Ceux qui l’entourent se perdent dans des rêves et calculs fous et égoïstes et attendent. Ils ont des citoyennetés et passeports étrangers. Si le grand chaos les approche, ils s’en vont. Le pire se précipite.