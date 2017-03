Cameroun, dernière minute: Paul Biya vient de limoger le commissaire de sécurité publique de Mutengene :: CAMEROON Selon un arrêté, lu ce soir sur les antennes de la radio télévision nationale, le commissaire Ali Pierre vient d'être limogé et remplacé par Éric Lazare Ndoumbe, l’actuel chef de service des renseignements généraux à la Délégation régionale de la sureté nationale du Sud-Ouest.

#ÉricLazareNdoumbe Les analystes pensent que cet acte du chef de l'Etat est la conséquence des attaques perpétrées dans la localité de Mutengene dans la nuit du 22 au 23 février 2017 par des assaillants.

L'on se rappelle que dans la nuit de mercredi à jeudi 23 février 2017,des jeunes armés ont débarqué au commissariat. Ils ont réussi à neutraliser les trois policiers qui étaient de garde avant de casser la cellule pour libérer ceux qui s’y trouvaient

Selon des témoins, les assaillants avant de prendre d’assaut le commissariat, sont allés vandaliser le lycée bilingue de Mutengene. En plus d’importants dégâts matériels, le bilan non officiel de cette opération fait état d’un mort, sans plus de précision