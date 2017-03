RD CONGO :: Congo RDC: Qu'est devenue Bobi Ladawa, veuve de Mobutu ? (Texte et vidéo) :: CONGO DEMOCRATIC Les soeurs jumelles Bobi et Kosia ont été les dernières compagnes de Mobutu Sese Seko. Respectivement ex-femme et ancienne maîtresse de Mobutu, elles vivent toujours à Rabat, au Maroc. Et voyagent beaucoup entre Rabat, Faro (Portugal) où elles possèdent des propriétés, ainsi que Bruxelles et Paris, leur lieu de villégiature..

Reconnue comme la veuve, Bobi Ladawa reçoit de l'État congolais une pension de 7 000 dollars mensuels. Auxquels s'ajoutent bien évidemment les restes d'une fortune familiale réputée, en son temps, colossale.