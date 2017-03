Allemagne- Cameroun: Il commet l´impensable pour pousser sa femme allemande à divorcer :: GERMANY La petite histoire se passe au sein d´un couple germano-camerounais.Tonton Jerry (nom changé) qui a quitté son Bamena natal à l'ouest Cameroun il y a de cela plus de cinq ans, est au bout de ses moult tentatives pour pousser sa femme à prendre l´initiative de leur séparation.

#TontonJerry Magni Ursula quant à elle, est loin de s´imaginer une vie sans son mari Tonton Jerry alias "Le tournevis" qui a quinze ans de moins qu´elle. Ayant beaucoup investi dans une kyrielle de démarches administratives afin de régulariser la situation de celui qui à l´époque était arrivé en Allemagne avec un visa de touriste et que le service Emi-Immigration menaçait de faire rentrer au pays, Magni Ursula voyait dans ces démarches une sorte d´investissement dans l´amour et l´avenir. Malheureusement pour elle, son jeune époux ne perçoit pas le monde avec les mêmes lunettes qu´elle.

Après cinq ans de mariage, Tonton Jerry en a cure de sa vie de couple et en conclut une incompatibilité d´humeur, voire culturelle. Il joue toutes les cartes pour rendre leur vie commune insupportable afin de pousser sa femme à initier le processus de divorce.

Il va d´abord commencer par le changement de ton dans les disputes quotidiennes. A cela viennent se greffer les nouvelles habitudes, les sorties nocturnes,donner à manger à ses chèvres dans les enclos à des heures tardives de la nuit, les appels aux petits matins. Toutefois cela ne fait pas fléchir la femme qui d´ailleurs sait que la différence d´âge n´est pas forcement un atout pour elle.

Magni Ursula patiente, appelle au bon sens de Tonton Jerry, initie des pourparlers, du dialogue par personne interposée des cousins de Jerry. Ceux-ci feignent de la comprendre, et pourtant, ils sont des partisans des premières heures du plan de leur frère, convaincus qu´il était déjà temps pour leur frère de se trouver une jeune femme afin de fonder une famille avec de la progéniture.

Désespérée, la pauvre femme s´évertue à le convaincre de voir le médecin. Jerry rejette mordicus cette idée, expliquant sa réticence par certaines soit disant "traditions" de chez lui. Il confie à Ursula qu´il est victime d´un mauvais sort que ses détracteurs et les jaloux de son succès lui auraient lancé lors de son dernier séjour au pays lors de la fête de la chèvre à Bamena. Et ses cousins ne tarderont pas à corroborer cette version. Ils insistent qu´il n´y aurait aucun médicament contre cette "maladie du mauvais sort". "Le pauvre devra supporter cette situation toute sa vie. Et si toi sa femme, tu ne peux pas, c´est dommage".

Ursula qui a quitté la chambre commune pour se refugier dans la chambre des invités, n´aura pas d´autres choix que de demander la séparation, puis le divorce. Le plan de Jerry enfin réussi, il ne lui reste plus qu´à faire le casting, histoire de trouver la future mère de ses enfants. Pragmatisme, malhonnêteté criarde, nous ne saurons répondre ici. En tout cas, bon vendredi et à vendredi prochain.