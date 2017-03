Cameroun, Last minute: REVELATIONS SUR LES ARRESTATIONS DES RESSORTISSANTS DU NORD OUEST DANS LES PLANTATIONS DE BOLLORÉ :: CAMEROON Cameroun, Last minute: REVELATIONS SUR LES ARRESTATIONS DES RESSORTISSANTS DU NORD OUEST DANS LES PLANTATIONS DE BOLLORÉ :: CAMEROON Sur les vidéos vous pouvez avoir une idée sur la brutalité des arrestations perpétrées contre les employés de la société palm or vers Edea majoritairement originaires du Nord Ouest. #NordOuest D'ailleurs l'individu décédé selon nos sources avait entre 17 et 19 ans. Il était élève originaire du Nord Ouest et a récemment quitte la zone anglophone suite aux villes mortes pour travailler avec ses frères dans les plantations. Suivre @camerbe



Sur les circonstances de l'accident, nous avons appris qu'au départ il s'agit d'une bagarre entre deux agents de Africa sécurité. Voyant que la situation se dégrade , le jeune anglophone décidé d'intervenir pour les séparer. Il reçoit du gaz lacrymogène sur le visage. Puis son ami intervient et la bagarre devient générale. Il sera grièvement blessé et rendra l'âme à l'hôpital. Sur les circonstances de l'accident, nous avons appris qu'au départ il s'agit d'une bagarre entre deux agents de Africa sécurité. Voyant que la situation se dégrade , le jeune anglophone décidé d'intervenir pour les séparer. Il reçoit du gaz lacrymogène sur le visage. Puis son ami intervient et la bagarre devient générale. Il sera grièvement blessé et rendra l'âme à l'hôpital. La nouvelle se répand et dans la matinée, les ressortissants anglophones décident de vanger leur frère. La police, l'armée et la gendarmerie sont déployés. Des. Arrestations et brutalisations se déroulent. D'après les autorités administratives il était question d'empêcher qu'ils s'attaquent à l'usine de Bolloré qui produit de l'huile. Nos précisent par ailleurs que quand ils arrivent sur le terrain, la police, l'armée et la gendarmerie ont pour mission d'arreter les " LES BAM'ENDA".

Les personnes arrêtées sont toujours détenues.

United States (Silver Spring) United States (Silver Spring) WiseMan Ayayaiiiie...ca ressemble beaucoup plus a un incident malheureux qui decoule du mal etre et du manque de savoir vivre qui caracterise bcp de camerounais ces derniers temps...



S'il nous plait, ne soyons donc pas si fatalistes...nous n'allons pas quand meme voir des actes de xenophobies anti-anglophones partout...agissons aussi dans le sens d'un apaisement tout en revendicant le FEDERALISME car le pb de notre cher pays c'est la MAUVAISE GOUVERNANCE, fille de la centralisation excessive du pouvoir d'etat a Yaounde...tous les camerounais en sont victimes...



Ce n'est pas parce qu'il y a une concentration circonstancielle des ressortissants d'une meme region dans un corps de metier qu'un incident malheureux doit tout de suite etre transforme en acte de xenophobie ou etre interprete comme tel...



PRUDENCE PRUDENCE PRUDENCE

United States (Silver Spring) United States (Silver Spring) WiseMan Je salue -les larmes aux yeux, la mort dans l'ame- la memoire de l'illustre disparu qui est mort en essayant d'exprimer le residu d'humanisme qui restait encore en un peuple totalement deshumanise pas 35+ annees de gouvernance inique:



ESSAYER DE SEPARER 2 FRERES POUR LES EMPECHER DE S'ENTRETUER...



Meme en voullant faire du bien on trouve la mort de facon absurde...

United States (Silver Spring) United States (Silver Spring) WiseMan ET POURTANT, IL FAUT CONTINUER A FAIRE DU BIEN...



Que la terre de nos ancetres te sois tendre cher compatriote, et que tes parents trouvent le moyens de d'etre fiers de toi malgre les apparences et les circonstances defavorables...

Canada Canada bifaka_bilolo Quand on choisit de couvrir des évènements qui peuvent avoir un caractère conduisant à la division, la xénophobie/haine et même des tueries entre camerounais, il est de bon ton que chaque journaliste prenne le soin de se limiter à l’information qu’il a reçue et s’assurer de viser plus sur le factuel que sur d’hypothétiques sources.

Le journaliste a une responsabilité énorme en période conflictuelle et c’est à ce moment que sa neutralité doit friser la perfection.

Un article qui évoque une vidéo qui aurait pu aider le lecteur à se faire une idée réelle ne présente malheureusement pas cette vidéo et le lecteur est supposé croire comme parole d’évangile aux sources de l’auteur !!!!

Quelques éléments que le journaliste aurait dû mieux explorer :



Canada Canada bifaka_bilolo 1. Déclarer que : « Les ressortissants anglophones décident de venger leur frère». Anglophone ici pour le journaliste représente qui ? les populations du NO ou DU SO ? Voilà le genre de légèreté que ne doit pas contenir l’article d’un journaliste en période conflictuelle car il présente abusivement les « anglophones » comme des personnes animés d’un esprit de vengeance ce qui est faux et préjudiciable à la lutte que ces frères mènent pour que leurs revendications soient entendues

Canada Canada bifaka_bilolo 2. Quand il est déclaré : « D’après les autorités administratives il était question d’empêcher qu’ils s’attaquent à l’usine de Bolloré qui produit l’huile de palme». Comment peut-on évoquer des autorités administratives et ne pas nous dire celui-là qui les représentaient et qui l’a dit. voilà un élément factuel clair qui pourrait peser devant un tribunal et permettre de saisir ce monsieur qui arrive miraculeusement à pouvoir lire dans l’esprit des personnes en conflit. On ne brutalise pas une personne sous le soupçon qu’il commettra sûrement un crime alors qu’aucune de ses actions n’indique qu’il le fera.



3. « (…) ont pour mission d’arrêter « LES BAMENDAS» ». Au début de votre texte vos sources parlaient de ressortissants anglophones mais comme par miracle ces anglophones deviennent BAMENDA !!!



Canada Canada bifaka_bilolo Mon cher journaliste, quand vous faites le choix de faire du sensationnalisme, prière de le faire sur des sujets légers et qui n’ont ou ne peuvent avoir d’incidence sur la vie des camerounais quelqu’ils soient et de quelque obédience politique qu’ils soient. Chaque camerounais a le droit de revendiquer l’unite du Cameroun s’il le veut, le fédéralisme s’il le veut, la décentralisation s’il le veut et même la sécession s’il le veut sans pour autant qu’il puisse en perdre sa vie.

Votre texte dans le contexte actuel est DANGEREUX, MANIPULATEUR ET SUSCEPTIBLE DE CRÉER des tensions entre camerounais surtout avec votre aptitude à jongler entre anglophone et Bamenda et, comme journaliste, cela ne vous honore pas.

Wiseman

Je salue ton post# 1 et j’appuie ton appel à la Prudence et la vigilance.

Paix a l’âme du défunt.



Belgium (Samme) Belgium (Samme) makita @

je vois et reconnais les "autorités admin" avec leurs Képis si toi tu vieillis déjà à ce point de ne plus rien voir c'est pas étonnant car tu as perdu ton bon sens depuis from .pour toi les excréments de paul Biya c'est de la confiture.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Taskinfo Il est fort probable que ceux qui ne vivent pas ces atrocités ne comprennent pas que le sécessionnisme commence à avoir du sens.



Nous nous dirigeons vers chemin de non retour.



Ainsi, les anglophones ne sont pas humains et la barbarie francophone le démontre clairement.