BELGIQUE-CAMEROUN-DIASPORA: LA SOIRÉE BLACK MUSE A ÉTÉ TRÈS COURUE A MONS LE WEEKEND DERNIER :: BELGIUM Une initiative de Méanza Candys et d'Ingrid, toutes deux jeunes, aimant la mode, ont réussi le pari de rassembler autour d'elle, la junte féminine et tout le gotha du show-biz Belge et au delà. Un moment très convivial ou la mode Européenne et Africaine se sont côtoyées pour le bonheur des invités totalement conquis.

#JunteFéminine