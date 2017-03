CAMEROUN :: Salaire : Les maires passent à la caisse fin mars :: CAMEROON C’est la substance du décret signé par le premier ministre le jeudi 23 février dernier.

#MagistratsMunicipaux C’est à la fin du mois de mars 2017, que les premiers salaires seront payés aux maires des communes du Cameroun. C’est en application du décret signé par le Pm le jeudi 23 février 2017. Ceux des magistrats municipaux ayant déjà déposé leurs dossiers vont percevoir leur premier salaire. Annonce qui n’émeut pas encore les 400 maires des communes du Cameroun. De l’avis de certains élus locaux, il faut attendre la fin du mois de mars pour croire à cette décision du gouvernement.

« On nous avait dit que dès le 1er janvier on sera payé. Nous attendons voir ce qui va se passer. C’est dans quelques jours. Franchement nous avons perdu espoir » , confie Nana Koulagna, le maire de la commune de Touboro. Selon lui, ses collègues et lui ne croient plus beaucoup à cette décision du gouvernement. « J’ai appris que le Pm avait signé un décret. Je sais qu’on va nous demander de reconstituer d’autres dossiers », explique-t-il. Idem pour son collègue de la commune de Hina, dans la région de l’Extrême-Nord. Selon lui, il est impossible pour le moment de commenter cette décision du Pm.

« vous voulez que je vous dise quoi. J’attends de voir quand la décision du Pm sera appliquée. Les affaires de ce pays sont compliquées. Attendons voir ce que cela va donner. Mais sachez que nous avons saisi le président de la République à travers notre association » explique le magistrat municipal.

Disparités

Selon les maires, sur les 400 communes que compte le Cameroun l’ensemble des magistrats municipaux ont déjà déposé leurs dossiers de prise en charge. Certains ont même communiqué les numéros de compte bancaire comme demandé par le Minatd et le Minfi. Certains élus dénoncent plutôt la disparité de salaire entre les maires et les délégués du gouvernement. « Nous avons des délégués qui vont se retrouvés avec au moins un salaire d’un million. Certains avantages comme le logement et le téléphone des maires n’a rien à voir avec ce que vont percevoir les délégués du gouvernement.

Nous avons aussi posé le problème de rappel des salaires depuis septembre 2013 année de notre élection. Cela n’a pas été pris en compte » , explique le maire de la commune Guidiguis. Selon le décret du Pm signé le 23 février 2017, l’ensemble des élus locaux vont commencer à passer à la caisse dès ce mois de mars 2017. Au Minatd, on explique qu’il s’agit des maires ayant déjà déposé régulièrement leurs dossiers de prise en charge.

Pour cette première vague, environs 150 maires et leurs adjoints sont concernés. Les dossiers des autres élus sont toujours attendus. Il s’agit selon une source au Minatd de certains fonctionnaires élus à la tête des municipalités. Ceux-ci refusent de perdre certains avantages liés à leurs anciennes fonctions.