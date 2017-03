Cameroun,Remaniement Ministériel:Paul Biya va-t-il lâcher Philemon Yang ? :: CAMEROON Des noms circulent au moment où, selon une source digne de foi, Paul Biya aurait reçu en consultation l’actuel premier ministre.

#PaulBiya Paul Biya a légèrement remanié le gouvernement vendredi 2 octobre 2015. Avec pour principaux changements intervenus concernant la Défense, la diplomatie et le secteur économique. Le mouvement était attendu depuis les législatives et municipales du 30 septembre 2013. Depuis quelques jours en effet, la fièvre d’un éventuel remaniement monte de plusieurs crans. Dans l’opinion l’on se demande si Paul Biya décidera finalement à réaménager l’équipe gouvernementale toujours conduite par Philemon Yang. Dans la presse, l’on spécule sur les probables changements qui pourraient intervenir.

Pour nombre d’observateurs, l’ex-dg d’Afriland first Bank ne conserverait pas les Finances. Il pourrait être remplacé par quelqu’un d’autre. Ce porte-feuille reviendrait-il à ses « ayants-droit » des régions du Centre ou du Sud ? Dans les coulisses, il se murmure que Paul Biya aurait décidé de confier la primature à ce fils de l’Extrême-nord. Infos ou intox ? Toujours est-il que, selon des sources du Messager, le locataire du palais d’Etoudi aurait reçu en audience celui de l’immeuble étoile mercredi dernier à Mvomeka. « Cette audience qui avait des allures d’aurevoir pour le fils du Nord-ouest avec son patron aurait été sanctionnée par les dernières propositions de Philémon Yang pour le prochain gouvernement ... », précise ladite source qui annonce le départ de Yang Philémon. Qui à son arrivée, le 30 juin 2009 avait pour mission d’en finir avec l’inertie dénoncée par Paul Biya. Il devait aussi améliorer les conditions de vie des Camerounais, donner un coup d’accélérateur aux chantiers dits « stratégiques » qui connaissaient des retards et signifier leur mise à la retraite à des centaines de hauts fonctionnaires atteints par la limite d’âge…

La liste des dossiers en souffrance était longue. Pour ses détracteurs, ce magistrat de formation qui a su se tenir à l’écart des « affaires » pour se construire l’image d’un homme « loyal et sûr » a échoué dans ses missions. Pour ces pourfendeurs Philémon Yang n’aura pas réussi à faire avancer des chantiers cruciaux tels que celui de la nouvelle compagnie aérienne nationale, Camair-Co, créée par décret présidentiel en septembre 2006 sur les cendres de la défunte Cameroon Airlines. L’entreprise en est à son cinquième directeur général mais n’arrive toujours pas à décoller. « C’est un dossier difficile parce qu’il implique trois ministères : Finances, Économie et Transports », plaide un haut fonctionnaire, qui laisse entendre que la coordination gouvernementale est mauvaise et que Camair-Co serait victime d’une infernale guerre des réseaux.

À Yaoundé, l’orage gronde.

Emportera-t-il Yang ? Avant la présidentielle, le temps presse, mais Paul Biya reste maître de son timing.

Et il prend souvent son temps avant d’actionner son stylo.

