Seul Ekanè Anicet s’est fait remplacer à la tête du Manidem, même s’il demeure le seul interlocuteur valable. Du reste, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie a déjà connu trois présidents : Anicet Ekanè, Banda Kani et Abanda Kpama, de regrettée mémoire. Mais, à chaque élection présidentielle, c'est Anicet Ekanè qui est investi.

Les textes du «parti du flambeau ardent» prévoient que ne peut être investi comme candidat à la présidentielle que le chef du parti. En d'autres termes, pour reprendre l'expression chère au Rdpc, le chef du parti est le «candidat naturel». Et parce que le Rdpc appartient au président Paul Biya , 84 ans dont 32 comme chef du Rdpc. « C’est son outil de travail et de conquête politique», pour reprendre Robert Mouthé Ambassa, membre du Comité central du Rdpc, cité par le quotidien "Mutations". Tous ceux qui ont rêvé un jour être khalife à la place du khalife l’ont payé très cher. Les militants de ce parti qui rêvaient d'accéder au pouvoir suprême ont dû déchanter comme Chief Mila Assouté, Tobie Ndi, Bonaventure Saint Eloi Bidoung et René Zé Nguélé.

Au Cameroun, de Biya à Fru Ndi, difficile et peut-être suicidaire de quitter les choses avant que les… choses ne vous quittent. Chacun s’invente son éternité politique. J’y suis, j’y reste, a semblé dire Bello Bouba le week-end dernier, lorsqu’il a rempilé a la tête de l’Undp, qu’il contrôle depuis 1992 après l’éviction du président Samuel Eboua, victime d’un coup de tête politico-clanique. Quant au président du Rdpc, l’affaire est scellée. Il est, ‘ad vitam aeternam’, le chef sans second de sa formation politique. Quid des autres partis ? L’alternance est confisquée…au Sdf comme à l’Udc

Que font les non septuagénaires pour prendre le pouvoir? Ils disent:septuagénaires, quittez le pouvoir. Avec cette méthode, dans dix ans ils diront: les octogénaire confisquent le pouvoir. Pour être plus crétins que les néo colons, il faut faire des efforts. Je ne pensait pas qu'on puisse y arriver aussi facilement.

Canada Canada bifaka_bilolo

ahahahahahahahhaha

c'est toujours la faute aux autres



voila le gamin Macron qui s'est mit en route il a commence a sillonner la france nous on en est encore a pleurnicher.



il y'a un an ou deux ans ce gars n'avait pas de parti mais actuellement on le voit au second tour de la présidentielle. Pendant ce temps depuis 2011 (dernières élections on Cameroun) on a préféré le 33 tr OCTOGÉNAIRE BIYA DEGAGE.