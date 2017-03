FRANCE :: GABON: RENTRÉE POLITIQUE à PARIS de la CDG,Réaction de Serge ALLOGHO La journée officielle, de la rentrée politique de la Convention de la Diaspora Gabonaise en France, a eu lieu le samedi 25 février 2017 dans un grand hôtel parisien.

#RentréePolitique Ce rassemblement a été marqué par la présence de quelques personnalités politiques de premier rang, qui hier étaient au PDG (Parti Démocratique Gabonais) au pouvoir depuis un demi-siècle, et ont désormais choisi de rejoindre l'opposition tels que Séraphin MOUNDOUNGA, Chantal Myboto-Gondjout,Fabien OWONO ESSONO, Ancien Ministre,Charles René MBA, Ancien Ministre,Yannick NAMBO, Essayiste et bien d'autres.

Cette rentrée politique a connu une participation massive et et même fait salle comble; plus de 1000 participant,selon les organisateurs,membres de la CDG.

A la fin des travaux, quelques uns des membres se sont arrêtés sur le plateau de JMTV+.