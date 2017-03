L'humoriste Roi Fosso de retour au Cameroun :: CAMEROON Arrivé hier mercredi au Cameroun , le célèbre humoriste souhaite mettre sur pied une plate forme d'échange avec les jeunes humoristes camerounais.

#LouisRogerYoumbi Rencontre entre humouristes

Il est clair que l'humour prend de plus en plus de place dans l'univers culturel camerounais et on voit éclore chaque jour de nouveaux talents dans cette discipline. Conscient de cet attrait des jeunes camerounais pour cet art, Roi fosso humoriste camerounais installé en France depuis plus de dix huit ans a décidé de marquer son retour au pays d'une pierre blanche .c'est ainsi qu'il prévoit d'organiser une rencontre avec ses jeunes confrères humoristes de la ville de douala ce vendredi 03 mars autour d'un déjeuner débat, histoire de partager ses connaissances et surtout son expérience avec ses jeunes compatriotes qui ambitionnent de faire carrière et de progresser dans cet art qu'est l'humour.

Roi Fosso de son vrai nom Louis Roger Youmbi est l'un des pionniers de l'humour au Cameroun puisqu'il débute sa carrière en 1989 à Mbanga dans le département du moungo

Avant d'être recruté à Douala par la compagnie du théâtre du chocolat dirigée par le vieux capable Sondjin. Quelques années plus tard il s'expatrie en France où il évolue désormais. Il a à son actif trois albums. En plus du théâtre, en France Louis Roger youmbi est urgentiste et coordonnateur de l'association camerounaise de défense des droits des jeunes en france.il fait partie de ceux là qui pensent que les aînés se doivent nécessairement de soutenir les plus jeunes afin de leur ouvrir les perspectives dans l'art de l'humour. Espérons juste donc que les jeunes humoristes de la capitale économique du Cameroun sauront profiter des enseignements qu'ils recevront de cet illustre aîné.