Cameroun: Signature d’un accord de partenariat entre Le Gicam et l'AUF :: CAMEROON Une convention de partenariat a été signée dans la matinée du mercredi 1er mars 2017 entre le groupement interpatronal du Cameroun et l'agence universitaire de la francophonie.

#L'agenceUniversitaire Université et francophonie.

C'était en présence des représentants des recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2 et de l'Université de douala que Jean Paul De gaudemar recteur de l'agence universitaire de la francophonie Armel François le président du Gicam ont échangé les paraffeurs pour symboliser l'accord cadre que venaient de signer les deux institutions. En effet ,suivant la nouvelle vision de la francophonie dite ''Francophonie économique'' celle ci compte donner une place plus importante au secteur privé et ceci à travers deux points d'encrage que sont l'enseignement supérieur et la recherche d'une part ,la question de l'employabilité et l'insertion des diplômés d'autre part.

Apporter une solution aux problemes des entreprises

IL est paru judicieux ou mieux nécessaire de créer une plateforme de mise en relation des universités et des entreprises. En tant groupement patronal, le Gicam est très impliqué dans la promotion de la professionnalisation du système éducatif en général et de l'enseignement supérieur en particulier. D'où la signature en 2010 au nom des organisations du secteur privé d'une charte de partenariat universités-entreprises. la signature de cette convention indique que l'AUF voudrait être aux côtés du Gicam pour apporter des solutions aux problèmes des entreprises et aussi impliquer les universités dans cette vision par l'adéquation des programmes de formation aux besoins des milieux d'affaires.

S’impliquer dans le professionnalisme.

L'accord cadre signé ce jour indique donc que le Gicam devra s'impliquer davantage dans la professionnalisation du système éducatif, à promouvoir le partenariat universités-entreprises, notamment la mobilisation des entreprises pour la mise en commun des ressources humaines et matérielles pour le développement des activités de formation, de recherche et de développement technologique.