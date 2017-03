Gagner le pari de l’excellence avec Vodafone Cameroun :: CAMEROON En développant des programmes dédiés à la jeunesse, en l’occurrence le « Youth program », Vodafone matérialise son ambition d’accompagner la crème des étudiants de nos institutions universitaires. Et c’est à ce propos qu’à la faveur de la semaine de la jeunesse, l’entreprise s’est déployée dans les universités et grandes écoles de Douala et Yaoundéen s’impliquant au travers une remise de primes, dans diverses activités initiées par les institutions universitaires y implantées.

#ConnaissancesSupplémentaires Accompagner la jeunesse estudiantine.

Entre brand ambassadors, misses et masters révélés à l’occasion, il s’est agi avant tout de traduire un engagement : celui d’accompagner au mieux la jeunesse estudiantine appelée à intégrer, au terme de sa formation, le monde de l’emploi, en dépit des exigences du marché y afférent. A ce propos, la plateforme JUMP autour de laquelle est adossée ledit engagement, se veut en quelle que sorte un tremplin permettant aux étudiants de se donner de réelles chances pour intégrer le monde de l’emploi. En fait, il s’agit d’une plateforme au travers de laquelle les étudiants peuvent explorer une pléiade de contenus éducatifs leur assurant une appropriation bénéfique de connaissances supplémentaires dansleurs filières respectives. Avec ces connaissances supplémentaires, il ne fait point de doute que ces étudiants se singularisent et s’expriment mieux en termes de capacités intrinsèques. Ils s’assimilent ainsià la signature de Vodafone leur attribuant le pouvoir de se prendre véritablement en mains : Power to You. Mieux, se projetant dans le futur, ils peuvent ainsi se forger un avenir, en suivant le slogan #JeCréeTomorrow ». Des concepts simplistes mais suffisamment dynamiques, pour faire de Vodafone, une sorte de relais dans l’optique de résoudre progressivement l’épineux problème du chômage endémique des jeunes diplômés.

Entreprise citoyenne

Une option qui vient ainsi conforter la dimension citoyenne de cette entreprise qui s’est résolument appropriée les enjeux inhérents à l’avènement à date de notre émergence socioéconomique. Etant entendu qu'on ne saurait envisager l’émergence, sans disposer de ressources humaines compétentes à tous points de vue. En somme, on peut valablement imaginer qu’à la suite de l’Institut Supérieur de Management, Vodafone intégrera très certainement d’autres instituts de formation, pour disposer à brève échéance, de ressources humaines moulées à ses attentes professionnelles, tant il est vrai qu’elle sera l’employeur attitré des produits issus desdits instituts. A preuve, la jeunesse dominante de son personnel répond parfaitement à son engagement qui lui a d’ores et déjà permis d’enrôler près de 300 étudiants, dont 250 Brand ambassadeurs et 30 graduates.Ainsi, en étant up-to-date, Vodafone voudrait asseoir au mieux son leadership en puisant dans la crème des apprenants, futurs managers et autres employés spécialisés qu’elle aura du reste accompagnés au mieux. Y a-t-il dès lors meilleure approche stratégique prospective ? Pour notre part, il n’y a pas mieux. Aussi l’initiative de Vodafone devrait-elle rapidement faire tâche d’huile, pour une généralisation progressive d’une telle option, gage par excellence du relèvement vers le haut de la compétitivité induite des entreprises et, partant, de l’économie camerounaise toute entière.