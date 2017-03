CAMEROUN :: Lions Indomptables : Le top 5 des mieux payés de la Ligue 1 :: CAMEROON Saviez-vous seulement que Njié Clinton, remplaçant lors de la Can victorieuse du Cameroun au Gabon touche quatre fois plus que le capitaine des Lions Benjamin Moukandjo. Notre hit-parade révèle d’autres surprises…

#SalaireMensuel 1-Nicolas Nkoulou : Age: 26 ans. Club: Olympique Lyonnais. Salaire mensuel : 195 millions de Fcfa

Au centre de la controverse à Lyon à cause de ses performances en dent de scie, Nicolas Nkoulou a repris des couleurs après son entrée héroïque en finale de la CAN Gabon 2017 remportée par le Cameroun. L’africain le mieux payé de la Ligue 1 (19e au classement de tous les salaires de L1) s’est requinqué et est désormais prêt à justifier ses émoluments princiers en club. Il gagne 300.000 ? (195.000 millions de Fcfa) par mois. A Lyon, seuls Alexandre Lacazette 350 000 ?, Mathieu Valbuena 350 000 ? et Clément Grenier 320 000 ? sont rémunérés au-dessus du « patron » qui vient de démontrer qu’il avait encore de la ressource. A son club de savoir s’en servir.

2-Clinton Njié : Age: 23 ans. Club: Olympique de Marseille. Salaire mensuel : 120,2 millions de FCfa

Après avoir flambé à Lyon il y a deux ans, Njié Clinton s’est offert un pont d’or en signant à Tottenham l’année dernière. Incapable de s’imposer chez les Spurs, il trainé la patte pour rejoindre l’Olympique de Marseille en prêt cette intersaison. Finalement, l’affaire s’est conclue avec la garantie d’un traitement royal pour le joueur qui émarge à 180.000 ? soit 120,2 millions de Fcfa. Aussi intermittent à Lyon qu’en sélection, ce nouveau remplaçant de luxe se doit de mériter son traitement. Il est le 6e salaire du club phocéen où BafétimbiGomis est le mieux payé avec 420 000 ?.

Avec 180.bruts (120,2millions de Fcfa) de salaire mensuel, Henri Bedimo n’est pas loin des 200.que gagnait Nicolas Nkoulou quand il évoluait à Marseille. Il doit surtout ce bon traitement au fait d’avoir signé libre à l’expiration de son contrat à Lyon. Mais si Nkoulou avait su imprimer sa marque au sein de la défense phocéenne, son compatriote cherche encore ses repères et voit sa saison plombée par de nombreuses blessures. Absent de la Can, l’ancien Lyonnais qui vient juste de reprendre la compétition aura du mal à retrouver une place de titulaire tant en club qu’en sélection. Il a le même salaire mensuel que Njié Clinton.

4-Benjamin Moukandjo : Age: 28 ans. Club: FC Lorient. Salaire mensuel : 32,5 millions de FCfa

Benjamin Moukandjo, le capitaine des Lions, ne perçoit que 50.000 ? mensuels soit 32,5 millions de Fcfa. Autant dire une pitance pour ce buteur talentueux et volontaire qui n’est pas rémunéré à sa juste valeur. Mais en jetant un oeil sur le « salary cap » de Lorient, on s’aperçoit qu’il est bien difficile pour ce club à petit budget de faire mieux. Chez les Merlus, Moukandjo est même le deuxième salaire après Majeed Waris 70 000 ? / mois. Autant dire que s’il veut faire exploser son compte bancaire, l’ancien monégasque doit se donner des projets d’ailleurs. A 28 ans et sous contrat jusqu’en 2018, il n’a plus vraiment de temps à perdre. Sa brillante Can avec le Cameroun pourrait l’aider à se faire une santé financière.

5-Carl Toko Ekambi : Age: 24 ans. Club: Angers Sco. Salaire mensuel : 26 millions de FCfa

Dans le Maine-et-Loire, on ne fait pas de jaloux : les mieux payés ont tous le même salaire. 40 000 ? (26 millions de Fcfa) et pas un centime de plus. Heureusement, notre Carl TokoEkambi national fait partie des « happy few ». Ils sont 5 au total. Plus petit budget de la Ligue 1, Angers doit composer avec des ressources financières limitées. Auteur jusqu’ici d’une saison satisfaisante, le néo champion d’Afrique qui est sous contrat jusqu’en 2020 peut rêver mieux. TokoEkambi est logé à la même enseigne que Georges Mandjeck (FC Metz) et Benoit AssouEkotto (FC Metz) qui ont le même traitement mensuel de 26 millions de Fcfa. Avec 30.000 ? par mois, (19,5 millions de Fcfa), Guy-Roland NdyAssembé est le 5e salaire de Nancy. Son contrat s’achève

cette année 2017.