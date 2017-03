Cameroun, Crise anglophone: Dr Ndam Njoya, Abel Elimbi Lobe, Serge Aimé Bikoï et Enoh Meyomesse retracent l’histoire :: CAMEROON Les vingt septièmes assises des journées républicaines organisées par l’UDC pour le réveil patriotique et l’édification des Camerounais sur les thématiques nationales auront permis, le 28 Février 2017, d’avoir une autre idée plus large du multiculturalisme et du bilinguisme au Cameroun.

#AdamouNdamNjoya Invités comme intervenants lors des assises des journées républicaines de réflexion et d’échanges de l’UDC, Abel Elimbi Lobe, présent à Yaoundé et Enoh Meyomesse en correspondance depuis l’Europe ont tous deux rappelés le sacrosaint principe de l’Unité Nationale. Mais avant les interventions des deux hommes politiques, Dr Adamou Ndam Njoya, Président de l’UDC et Président de l’Ecole Africaine de l’Ethique a rappelé à ceux encore vivant et ayant assisté à la Conférence de Juillet 161 à Foumban qu’ils avaient accepté avec d’autres compatriotes déjà décédés, l’idée d’une Nation partagée. D’après Ndam Njoya « ce jour-là, avec la dynamique de l’Unité nationale toutes les parties prenantes à la conférence étaient unanimes ».

Dans la même logique Dr Adamou Ndam Njoya tirera tout de même les leçons actuelles d’une autre résurgence de la crise multiculturelle en précisant que « la mondialisation grimpante et à grande accélération, la résurgence grâce à la peur de voir périr les particularités, les riches diversités font en sorte que dans les mutations et les transformations qu’entrainent cette mondialisation, les plus forts s’imposent, les pouvoirs d’argent s’ingèrent et la force économique écrase l’humain empêchant l’épanouissement des riches spécificités qui sont souvent des produits des riches héritages ancestraux liés à notre période historique des plus variées ». Parlant en filigrane des émeutes et de la situation de la zone anglophone, Dr Adamou Ndam Njoya fait ainsi ressortir la sourde manipulation qui intervient dans les pourparlers ou le dialogue instauré par le gouvernement où le principe de sécession a bloqué la progression du dialogue.

Commission salutaire !

Le Chef de l’Etat S.E Paul Biya en créant une commission du multiculturalisme et bilinguisme a-t-il permis de mieux cerner les enjeux d’unité historique à consolider ? Si le flou persiste sur le fonctionnement de cet « énième » artifice crée par le président Paul Biya, les Journées de réflexion et d’échanges de l’UDC ont tout de même édifiées sur les enjeux véritables de la consolidation des acquis actuels.

D’abord Elimbi Lobe, intervenant lors de ces assises, a fustigé l’attitude de ces anciens camarades du SDF qui voulaient organiser une marche à Douala pour le fédéralisme. En les traitant « d’insensés », Abel Elimbi Lobe précisera que le Cameroun devenant un Etat était déjà un risque de conflit de par sa diversité ethnique et culturelle avec plus de 300 langues parlées.

Pour l’actuel acteur politique, rien ne peut justifier une sécession car « chaque fois qu’on a attenté à la forme de l’Etat, l’on a exterminé ces personnes ».

Le coupe de poing de Enoh Meyomesse

Dans une correspondance explicite, l’écrivain camerounais et historien insiste sur le fait que le Cameroun est un mélange heteroclyte n’ayant rien à voir avec une integration nationale. Voici l’intégralité du texte : « Le melting-pot ethnique camerounais. Les peuples du Cameroun, depuis qu’ ils se sont retrouvés dans des frontières communes, vivent un véritable phénomène de brassage national, plutôt que d’in-tégration. Car, l’intégration nationale, thème de l’idéologie dominante, suppose des groupes ethniques homogènes, organisés et réfractaires à toute assimilation mutuelle de leurs membres. Tel n’est nullement le cas au Cameroun. Nous assistons plutôt à un phénomène réel de mélange ethnique, à travers les mariages mixtes. Le peuple camerounais de demain, sera ainsi entièrement métissé. Il ne sera plus possible, bien avant la fin du 21ème siècle de retrouver au Cameroun, une fa-mille homogène sur le plan ethnique. Le phénomène de brassage des populations entamé avant l’arrivée des envahisseurs allemands, avait été stoppé, de 1884 à 1945, à cause du régime de l’Indigénat, dans la partie du Kamerun sous domination française, et du régime de discrimination équivalent qu’appliquaient les Anglais dans la partie du Kamerun sous leur domination. Notre peuple ne disposait plus de sa liberté de déplacement. En conséquence, les mariages mixtes et les contacts entre les groupes ethniques, avaient diminué de manière considérable. Le régime colonial d’avant 19-45, était restrictif, à outrance, au niveau de la liberté de circulation, pour les «indigènes » que nous étions. Mais, aussitôt que notre peuple a retrouvé sa liberté d’aller et venir, le brassage des populations a repris de plus belle. Ainsi, dès les années cinquante, le phénomène des mariages inter-ethniques a recommencé. Celui-ci s’est accentué avec l’avènement de l’indépendance, en 1960, et de la réunification, en 1961. Il ne va faire que s’accentuer, avec le brassage de plus en plus important et de plus en plus inexorable de la population camerounaise. Chaque famille, au bout du compte, demain, sera composée d’un parent quelconque au moins, qui sera issu d’un groupe ethnique différent de celui du chef de famille. Tel sera le peuple camerounais de demain, un peuple toujours noir, certes, mais métissé. L’unité de la nation camerounaise.

L’unité de la nation a vu le jour avant la proclamation de l’indépendance le 1er janvier 1960, et de la réunification, le 1er octobre 1961, au Cameroun. Ces deux événements ne sont que ses traductions concrètes. L’unité de la nation s’est manifestée en premier lieu au lendemain du partage colonial du territoire du 4 mars 1916, entre la Grande-Bretagne et la France. La population, à l’époque, l’avait catégoriquement rejetée.

D’où son maintien de l’orthographe originelle du nom de notre pays : Kamerun. L’unité de la nation s’est en second lieu manifestée lors de la conférence de Versailles en 1919, où les rois duala avaient fait parvenir un mémorandum exigeant la reconstitution du Kamerun dans ses frontières d’avant le 4 mars 1916, et la proclamation immédiate de l’indépendance, conformément à l’esprit des traités du 12 juillet 1884 instaurant un protectorat allemand pour une durée de trente ans. Le territoire devait ainsi re-trouver son indépendance le 12 juillet 1914, et devenir le 4ème Etat noir indépendant, après l’Ethiopie qui n’a jamais été colonisée, Haiti, qui est devenu indépendant en 1804, et le Libéria en 1847. L’unité de la nation s’est manifestée en troisième lieu à Tiko, le 22 août 1952, à travers la conférence pankamerunaise qui s’y était déroulée, et qui avait abouti à la signature de la « Proclamation de Tiko » entre des mouvements politiques et associations traditionnelles des deux zones d’occupation du territoire, la « zone anglaise » à l’Ouest et la « zone française » à l’Est. Ils avaient proclamé l’indivisibilité de la nation camerounaise, et s’engageaient à œuvrer pour la reconstitution de la patrie, comme avant 1916. L’unité de la nation s’est enfin manifestée en 4ème lieu, à travers le referendum du 11 février 1961, suivi de la reconstitution partielle du Kamerun, c’est-à-dire la réunification, le 1er octobre 1961. En 1972, il s’est agi simplement de centraliser le pouvoir et, de ce fait, d’abolir le fédéralisme qui n’était guère un signe de désunion des Camerounais, mais rien qu’une forme d’Etat. Les mythes à briser. Au Cameroun, il existe des mythes profondément ancrés dans l’esprit des gens, et qui renforcent la contre-vérité d’une nation aux communautés ethniques sur le pied de guerre, et impossible à unifier. Il en existe ainsi plusieurs, dont les deux suivants. La contre-vérité des 250 ethnies. Le peuple camerounais est communément présenté comme composé de 250 ethnies, et par voie de conséquence, de 250 dialectes, l’expression langues n’étant généralement pas admise pour l’A-frique. Qu’en est-il réellement ? Il faudrait tout d’abord critiquer la sémantique introduite auprès de nous par les Européens, et qui répartit le continent africain en tribus, clan et autres.