CAMEROUN :: Lutte contre Boko Haram : Les attentions de l’Onu :: CAMEROON Evaluer la situation sur le terrain de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, apprécier les progrès accomplis et les défis à relever, identifier les besoins des Etats du Bassin du Lac Tchad pour une meilleure formulation de l’assistance de la communauté internationale à envisager.

#BokoHaram Tels sont les objectifs de la visite, du 2 au 7 mars 2017 dans l’ensemble des pays impliqués dans la guerre contre Boko Haram, d’une délégation des 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies.



La mission onusienne séjourne au Cameroun aujourd’hui et demain. Au cours de son séjour, la délégation du Conseil de sécurité sera reçue en audience par les hautes autorités camerounaises. Elle tiendra également, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, une réunion conjointe avec les chefs de départements ministériels concernés par l’objet de la mission. Son programme de travail prévoit en outre une visite de terrain à Maroua et une rencontre avec certains réfugiés et personnes déplacées du fait des exactions de Boko Haram.

On sait qu’il y a environ 65 000 réfugiés nigérians au Cameroun. Le seul camp de Minawao, département du Mayo-Tsanaga dans la région de l’Extrême-Nord, abrite 60 000 personnes étrangères qui ont fui les exactions de Boko Haram au Nigeria voisin pour se réfugier au Cameroun. Dans ce même département, il y a environ un millier de déplacés internes dans le camp de Zamaï.

Bon à savoir, cette visite est la pre mière du genre à être effectuée par le Conseil de sécurité dans les pays de la Commission du bassin du Lac Tchad en lutte contre Boko Haram. D’où son importance dans la mesure où le Conseil de sécurité est l'institution la plus puissante de l'Organisation des Nations unies (ONU). C'est à cet organe exécutif qu'échoit la « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU réunit 15 Etats membres de l'organisation : cinq siègent de manière permanente et dix sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans (renouvelés par moitié tous les ans) .