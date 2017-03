CAMEROUN :: Braquage spectaculaire dans un site minier :: CAMEROON Des hommes armés et cagoulés ont attaqué et emporté environ 200 grammes d’or dans un chantier d’exploitation minière.

#GrammesDor Les faits se sont déroulés dans la matinée de vendredi 18 février 2017. Deux hommes armés et cagoulés on fait irruption sur le site minier d’une société basée à Batouri, chef-lieu du département de la Kadey à l’Est. Sur le site situé à 10 kilomètres de Batouri, les hors-la-loi ont arraché environ 200 grammes d?or auprès des ouvriers.

«Ils ont menacé les ouvriers avec leurs armes et ceux-ci étaient obligés de leur remettre les 200 grammes d’or, fruit du travail de plusieurs jours», affirme une source policière proche du dossier, qui estime que cette quantité d’or, vu les prix pratiqués localement peut coûter 4 millions de Fcfa.

Depuis ce forfait, les malfrats ont fondu dans la nature, tandis qu’une plainte contre inconnu a été déposée au commissariat de sécurité publique de Batouri. Rappelons que l’insécurité dans les sites d’exploitation minière est montée d’un cran depuis un certain temps.

Les bandits armés ne cessent de pénétrer les différents sites à Bétaré-Oya, Garoua-Boulaï, Ngoura, dans le département du Lom-et-Djerem et Batouri, Kambélé, Boubara, Gbiti et Ketté dans la Kadey, où ils dépouillent systématiquement les orpailleurs et les collecteurs d’or.

Le phénomène, selon certaines sources, a pris de l’ampleur, avec l’entrée en scène de l’exploitation semi-mécanisée, lorsqu’il fallait sauver environ 13 tonnes d’or dans la zone de retenue, au niveau de Bétaré-Oya, avant la mise en eau du barrage de Lom Pangar.

Le gouvernement avait alors, depuis 2007, octroyé des licences d’exploitation, notamment aux Chinois et aux nationaux. Dans la même veine, les hommes de l’ombre ont profité de ce boom dans le secteur minier pour organiser leurs stratégies d’attaques qui, parfois, se déroulent avec la complicité des riverains et même des forces de l’ordre.

«Ces gars fonctionnent avec la complicité de ceux-là même qui travaillent dans ces chantiers. Ils leur fournissent des informations relatives à la quantité du produit disponible. Ces bandits fonctionnent aussi avec les forces de l’ordre qui les protègent après leur forfait», explique des orpailleurs rencontrés à Batouri.