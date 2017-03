CAMEROUN :: Université de Douala : Le Daaf entend saisir le tribunal administratif :: CAMEROON Emmanuel Banga Kolo revendique le rétablissement de ses avantages suspendus par le recteur.

#BangaKolo Le directeur des affaires administratives et financières (Daaf), Emmanuel Banga Kolo de l’université de Douala, entend introduire une requête en référé au tribunal administratif du Littoral. Ceci, pour la «réparation du préjudice» à lui infligé par le recteur de l’université, François Xavier Etoa. A savoir, la suspension de tous les avantages dus à sa fonction (frais de téléphone, carburant…) et l’interdiction d’accès à son bureau.

Depuis le 6 février dernier, M. Banga Kolo ne remplit plus les missions qui lui ont été assignées le 10 décembre 2014 lorsqu’il est nommé Daaf de l’université de Douala. En effet, depuis le 6 février, des scellés ont été apposés sur son bureau. La notification d’huissier qu’il reçoit lui intime alors l’ordre de «remettre au comptable matières du rectorat, toute propriété de l’université de Douala encore en votre possession» et de sortir ses effets personnels du campus.

Le document revient par la même occasion sur les évènements qui ont abouti à cette décision. Les «divers comportements violents», «l’insubordination notoire» du Daaf seraient en effet à l’origine de la pose des scellés. Des attitudes qui auraient, selon la notification, atteint leur paroxysme le 21 décembre 2016, lorsque Emmanuel Banga Kolo «portant une arme accrochée à sa ceinture, arrachant les fiches des engagements, proférait des menaces et des injures au personnel, ainsi qu’aux usagers présents». Toute déclaration que le Daaf rejette en bloc.

D’après celui qui a également occupé les mêmes fonctions à l’université de Maroua, il a plutôt été victime de séquestration ce jour-là. Du fait de ces mises en garde quant aux dépenses exorbitantes engagées par rapport aux recettes et aux nombreuses dettes de l’université. «Le budget de l’Etat prévoit qu’on doit arrêter les engagements de dépenses le 30 novembre de chaque année. Sauf dérogation spéciale du président de la République. En date du 21 décembre 2016, l’université de Douala continuait à engager les dépenses.

En tant que Daaf, j’ai pris sur moi de distribuer les fiches de contrôle de suivi des engagements. Après quoi, j’ai décidé de les récupérer», rapporte M. Banga Kolo, avant d’ajouter : «Pendant que je m’attelais à cette tâche, une mission de la Conac [Commission nationale anti-corruption] est arrivée au sein du campus. J’ai été reçu par elle comme beaucoup d’autres. Le recteur estime que c’est moi qui ai appelé cette mission». Une accusation qui aurait déjà été proférée contre lui par son patron lorsque la Cellule de répression des infractions fiscales de la direction des Impôts est descendue à l’institut universitaire.

Ou encore quand les éléments du Secrétariat d’Etat à la défense (Sed) ont entendu le personnel, quelques mois plus tôt. On se souvient qu’en février 2014, l’ancien recteur de l’université de Douala, Bruno Bekolo Ebe (2003-2012), épinglé pour un détournement de 2 milliards et demi de Fcfa, a écopé d’une interdiction d’occuper toute responsabilité publique jusqu’en 2019. Sanction infligée par le Conseil de discipline budgétaire et financière (Cdbf). Depuis lors, le corps spécialisé des enquêteurs de police judiciaire du Tribunal criminel spécial auditionne l’équipe managériale de l’université, notamment de gestionnaires du rectorat et des décanats de l’époque, M. Bekolo Ebe.