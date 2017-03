CAMEROUN :: Abdouraman Hamadou : “Tombi n'a jamais été Président” :: CAMEROON Le président d’Etoile Filante de Garoua entend traîner le Tas devant le Tribunal fédéral suisse.

#JohnBegheniNdeh La sentence rendue par le Tas lundi sur l'affaire opposant Etoile Filante de Garoua à la Fécafoot est-elle satisfaisante pour vous?

Nous sommes satisfaits à 85% dans la mesure où le Tas a jugé tardive notre demande qui visait à réintégrer le Comité exécutif de la Fécafoot élu en 2009, avec à sa tête John Begheni Ndeh, pour élaborer de nouveaux statuts et organiser un nouveau processus électoral. Par contre, le Tas a intégralement confirmé la sentence de la Cca rendue le 12 novembre 2015, qui a annulé l'ensemble du processus électoral organisé à la Fécafoot du 28 août au 28 septembre 2015. Cette juridiction qui est la plus élevée en matière de sport dans le monde a jugé que le ministre des Sports et de l'Education Physique a violé la loi camerounaise en se déclarant compétent pour annuler une décision de la Cca.

Tout ceci démontre clairement que la Fécafoot est dans l'illégalité depuis le 12 novembre 2015. En plus, le Tas a également confirmé ma qualité de Président d'Etoile Filante de Garoua qui était bruyamment contestée par un monsieur qui n'a jamais été membre de notre club et qui avait pour seul argument le soutien sans faille de M. Tombi A Roko.

Pour quelles raisons voulez-vous saisir le Tribunal fédéral suisse? Ne pensez-vous pas que vous partez là sur une autre longue durée d'attente alors que les personnes que vous contestez seront là, à continuer d'occuper les locaux de la Fécafoot?

Tous les textes de la Fécafoot prévoient que dans cette situation, c'est l'exécutif précédemment élu qui assure la continuité de service. Nous pensons qu'il y a une volonté coordonnée à plusieurs niveaux qui vise à empêcher M. John Begheni Ndeh d'assurer l'intérim à la tête de la Fécafoot. L'argument que nous a servi l'arbitre unique pour botter en touche cette question constitue une violation d'un principe fondamental de droit en Suisse. On nous a dit que le délai pour faire appel des décisions de la Cca est de 20 jours.

Alors que la Cca ellemême nous dit que c'est 21 jours. Cela est non seulement inscrit dans son Code des Procédures mais également sur les décisions qui nous ont été notifiées. En plus de cela, sur la demande du Tas, le Cnosc a bien confirmé que le délai d'appel est de 21 jours... Au-delà de cet aspect, nous voulons nous appuyer sur cette procédure devant Tribunal fédéral suisse pour révéler au monde les choses incroyables que nous avons vécues au cours de ces 15 mois de procédure.

Etoile Filante de Garoua a-telle les moyens pour faire exécuter la sentence du 12 novembre 2015, comme l'a demandé le Tas ?

Je pense que l'arbitre unique n'a pas une bonne connaissance du fonctionnement du football dans le monde. C'est à la Fifa et à la Caf qu'il revient d'exécuter les sentences du Tas. Et nos avocats sont en train de faire le nécessaire pour que ces institutions soient notifiées au plus tard ce mercredi. Si le ministre des Sports persiste à imposer M. Tombi A Roko par la force à la Fécafoot, le Cameroun sera simplement mis en dehors du mouvement olympique.

Y a-t-il selon vous, d'autres implications de cette sentence du Tas?

Elles sont nombreuses, mais permettez-moi de ne rien dévoiler ici. Vous les découvrirez au fur et à mesure (…) Toutefois, je voudrais terminer en disant que certains professionnels des médias pensent qu'ils peuvent modifier la réalité des événements ; mais ils se trompent lourdement. Ils ne peuvent que l'occulter ou de temps en temps la travestir. Mais cette réalité finit toujours par s'imposer aux yeux du monde. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que M. Tombi A Roko n'est pas et n'a jamais été Président de la Fécafoot, aux regard des lois et règlements en vigueur dans notre pays.