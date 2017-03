La saison des boules puantes dans l’arène politique au Cameroun :: CAMEROON Dans les cours de récréation et les arènes villageoises de football, ceux qui pratiquent ou ont pratiqué ce sport se souviennent sans doute des fameuses cinq minutes de jeu dangereux que l’arbitre laissait délibérément aux acteurs. Fort des yeux fermés du « central » sur la scène, chacun se livrait alors à cœur joie à des actes d’anti-jeu pouvant laisser à jamais des séquelles sur les victimes. Tout ne revenait à l’ordre qu’après le coup de sifflet de l’arbitre, généralement salvateur pour les moins inspirés de violence. Après quoi, on en riait par insouciance, convaincu de ce que le jeu valait la chandelle.

#DécretPrésidentiel Sur la scène politico-administrative camerounaise ces derniers temps, il semble se dérouler, sans qu’on ne le perçoive toujours, un jeu dangereux entre les aspirants et les occupants de positions de pouvoir ou de rente. Le jeu de massacres ambiant est tel que différentes affaires, supposées ou réelles, fleurissent dans les gazettes et sont attribuées à des ministres, des directeurs généraux ou tout personnage susceptible d’être oint du décret présidentiel.

La saison des boules puantes qui fait des heureux et des malheureux est telle que les procès en sorcellerie se multiplient dans le paysage médiatico-politique. On met dans le même sac les forts et les faibles, les compétents et les incompétents. Avec un zèle de charbonnier, on lave, on lèche ou on lynche. Les réseaux sociaux, sorte de camp de nudistes où il est interdit d’interdire (c’est la facette disgracieuse de ces réseaux), sont mis à contribution pour briser des carrières ou expédier à l’autodafé.

Les habitués de ces mystérieuses et impitoyables joutes soutiennent qu’elles ne s’estomperont (provisoirement ?) qu’avec la publication d’un nouveau gouvernement, le coup de sifflet final de l’arbitre central, si l’on veut. Juché sur son trône impérial, le prince observe ses « créatures » se rentrer franchement dedans et s’amuse à retarder au maximum l’échéance. Va pour la loi de la jungle. Les plus résilients passeront entre les gouttes !

