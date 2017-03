FRANCE :: GABON: RENTRÉE POLITIQUE à PARIS de la CDG,Réaction de Ghislaine BRAHIM "De la rue à la salle", on pourrait ainsi parler de cette autre membre de la Convention de la Diaspora Gabonaise de France car, Ghislaine Brahim est,depuis six moi, l'une des plus actives sur le terrain,dans sa communauté en France.

#GhislaineS'estMuée Celle qu'on pourrait aussi appeler une "enfant de Ping", avoue sur notre plateau que c'est avec la décision de Jean PING de "se présenter aux élections Présidentielles" au Gabon, qu'elle est devenue membre de la CDG. Un engagement qu'elle ne regrette pas aujourd'hui et jure "d'aller au bout".

Outre ses différentes prises de positions et déclarations sur notre plateau, Ghislaine s'est muée en Journaliste pour demander à Jacky Moiffo son point de vue sur la situation qui prévaut entre son pays et l'Afrique francophone...