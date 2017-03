Le Cameroun a déjà dans la tête dans les étoiles :: CAMEROON Au moment d'aborder la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF contre l'Égypte au Stade de l'Amitié de Libreville, au Gabon, début février, le sélectionneur du Cameroun Hugo Broos a insisté auprès de ses joueurs sur l'ampleur du défi qui les attendait. "Je voulais qu'ils soient plus motivés que jamais. Je leur ai donc rappelé que le champion d'Afrique se rendrait en Russie en juin pour y disputer la Coupe des Confédérations", explique le technicien belge. "J'ai simplement souligné qu'en battant l'Égypte, ils étaient sûrs de faire le voyage en Russie. Ils n'en étaient que plus déterminés à gagner."

#CoupeD'Afrique Au terme de la première période, le rêve de Broos de disputer la Coupe des Confédérations s'était sérieusement éloigné. De leur côté, les Pharaons pensaient avoir fait le plus difficile, grâce à l'ouverture du score de Mohamed Elneny. "Dans un premier temps, nous n'avons pas joué notre jeu. Mes garçons étaient nerveux ou inquiets", se souvient Broos. "À la pause, je leur ai dit que rien n'était perdu, qu'ils pouvaient toujours l'emporter et se qualifier pour la Coupe des Confédérations."

Nicolas Nkoulou a remis les deux équipes à égalité à l'heure de jeu et à deux minutes du coup de sifflet final, Vincent Aboubakar a offert aux Lions Indomptables leur cinquième couronne continentale. "Au bout du compte, je pense que nous méritons ce titre. Maintenant, nous pouvons reporter notre attention sur la Coupe des Confédérations. Nous sommes tous ravis à l'idée de disputer cette compétition", poursuit Broos.

Michael Ngadeu fait partie des Camerounais qui ont vécu leur premier grand tournoi international au Gabon. Titulaire au sein de l'équipe de Broos, le défenseur du Slavia Prague ne cache pas son enthousiasme à l'idée de se rendre en Russie. "Nous avons une très belle équipe. Nous sommes jeunes et d'ici trois ou quatre ans, nous aurons sans doute encore progressé", annonce-t-il. "Nous allons effectuer nos premiers pas en Coupe des Confédérations et nous comptons bien tout faire pour que cette découverte se passe dans les meilleures conditions."

Au contact des meilleurs

À quatre journées de la fin des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, le Cameroun compte toutefois quatre longueurs de retard sur le Nigeria. Lesvont donc devoir mettre les bouchées doubles pour rattraper les Super Eagles et rêver d'un second voyage en Russie en 2018. Benjamin Moukandjo fait partie des rares Camerounais à avoir déjà participé à l'épreuve mondiale. Lors de l'édition 2014 au Brésil, il avait disputé les trois matches de groupe. "La Coupe des Confédérations est une grande compétition", souligne l'attaquant de Lorient. "Pendant quelques semaines, nous avons pu fêter notre sacre en Coupe d'Afrique, mais le temps est venu de nous préparer pour cette épreuve. Nous aurons quelques matches pour nous mettre en jambes avant les grandes affiches qui nous attendent."

Les Camerounais évolueront dans le Groupe B aux côtés du Chili, de l'Australie et de l'Allemagne, championne du monde en titre. Le défenseur Ambroise Oyongo aura donc l'occasion de se tester face à quelques-uns des meilleurs attaquants de la planète. "Il faut être prêt à se mesurer aux plus grands. Il faut s'y préparer et rester concentré", prévient-il. "Ça ne sera pas facile. Je me retrouverai peut-être face à Thomas Müller. Si nous nous qualifions pour les demi-finales, nous aurons une chance de croiser le Portugal de Cristiano Ronaldo. À ce niveau, on doit être prêt à jouer face aux meilleurs. De toute façon, il faut se battre pour faire partie des meilleurs défenseurs du monde."

Pensionnaire de l'Impact de Montréal, en MLS, Oyongo estime que le Cameroun a beaucoup appris lors de son séjour au Gabon. "Nous avons du talent et si nous nous préparons comme nous l'avons fait pour la CAN, nous avons les moyens de réussir quelque chose d'intéressant", assure-t-il. "Les équipes les plus talentueuses seront présentes en Russie. Il me semble donc important de bien nous préparer. Notre état d'esprit fait notre force. Si tout le monde respecte les consignes du sélectionneur, rien n'est impossible. Il faut rester unis et concentrés. Nous n'avons pas de grandes stars, mais nous avons la bonne mentalité."