CAMEROUN :: Carrefour : Près de 5 000 emplois directs et indirects en vue :: CAMEROON Grâce aux 80 milliards de FCFA qui seront investis au Cameroun, dans le cadre de la création de six centres commerciaux Carrefour, ce sont en tout près de 5 000 emplois directs et indirects qui seront créés. Soit 500 emplois directs et 1000 emplois indirects pour chacun de deux grands centres commerciaux que vont respectivement accueillir Yaoundé (d’ici fin 2018) et Douala (1er semestre 2019).

#EmploisDirects Quant aux quatre centres commerciaux moyens qui seront ouverts dans les deux villes, en appui aux grands centres commerciaux, leur capacité en termes de création d’emplois est de 150 emplois directs et 250 emplois indirects chacun.

Ce qui fait un total de 1600 emplois directs et indirects d’ici à 2020. D’après le directeur général de CFAO RETAIL Cameroun, Luc Demez, les recrutements se poursuivent d’ailleurs dans la capitale économique, même s’il se refuse de révéler le nom des cabinets de recrutement ayant été retenus pour cette mission.

« Nous recherchons toutes des jeunes Camerounais dynamiques et intègres », indique-t-il. Pour lui, L’arrivée de Carrefour au Cameroun, va contribuer à faire reculer le chômage dont souffrent de nombreux jeunes.