CAMEROUN :: Trophée de la CAN: La « Place des Lions Indomptables » créée alors que la caravane arrive ce jour dans l’Adamaoua. :: CAMEROON « Indomitable Lions Square » ou « Place des Lions indomptables ». Il va falloir s’habituer à cette appellation à Ngaoundéré. Cette décision a été prise à l’issue de la première réunion préparatoire de la présentation du trophée de la CAN 2017 au public de l’Adamaoua. Une surprise attend donc la caravane ce jour dans la région château d’eau du Cameroun. Pour marquer à leur manière ce moment hautement fédérateur, les autorités de la place ont convenu de prendre un acte mémorable. Lundi dernier lors de la dernière réunion préparatoire, Hamadou Dawa, délégué du gouvernement, a rassuré Kildadi Taguiéké Boukar, gouverneur de la région de l’Adamaoua, de ce que l’ancien héliport de Ngaoundéré, situé en face du stade Ndoumbé Oumar et nouvellement baptisé « Indomitable Lions Square», sera prêt.

#LionsIndomptables D’une hauteur de trois mètres, le monument en béton dédié aux Lions indomptables sera rehausse d’un trophée à l’image de celui de la CAN Gabon 2017. De l’avis de Gabriel Amougou, directeur technique à la Communauté urbaine de Ngaoundéré, la « Place des Lions indomptables » s’imbriquera parfaitement à un projet en cours de réalisation autour du stade Ndoumbé Oumar de Ngaoundéré. Le monument occupera une place de choix dans l’espace à aménager, à côté de la bibliothèque municipale et de la Maison du parti. Outre cette place, l’arrivée du trophée apporte de bonnes nouvelles pour la ville. Le tronçon de route reliant Manwi à l’université de Ngaoundéré, très dégradé, est en train d’être réhabilité. Quelques voies par lesquelles passera la caravane ont aussi connu une cure de jouvence.