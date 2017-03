La Secrétaire générale de la Francophonie en visite officielle au Burkina Faso La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, effectue une visite officielle au Burkina Faso du 1er au 4 mars 2017.

#BurkinaFaso "Il me tardait de me rendre au Faso, pour saluer le courage et la détermination dont les Burkinabè et notamment la jeunesse ont fait preuve pour défendre la démocratie, l'État de droit et pour construire la paix sociale. Je viens aussi solidairement dans cette ville Ouagadougou qui, il y a à peine un an, était frappée au cœur par le terrorisme, ce fléau qui menace encore les populations au nord du pays. Il nous faut résister par tous les moyens et nous mobiliser tous ensemble face à cette brutalité, par des actions de développement, par le dialogue et avec la culture. Je me réjouis d'ailleurs de l'affluence sans précédent au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cette présence est aussi un formidable geste de résistance et de solidarité aux côtés du Burkina Faso", a déclaré la Secrétaire générale avant de partir.

La Secrétaire générale s'entretiendra avec le Président du Faso, S.E.M Rock Marc Christian Kaboré, le Premier ministre, le Ministre des Affaires étrangères et plusieurs autres membres du gouvernement. Elle évoquera avec ses interlocuteurs les programmes de coopération et d'accompagnement des institutions déployés par l'OIF dans ce pays.

Elle rencontrera et entendra également les acteurs économiques, les jeunes et les femmes entrepreneurs, rassemblés par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes, dont le Faso est partenaire, elle rencontrera l’incubateur « La Fabrique », spécialisé dans l’économie sociale et solidaire, et visitera le labfab « Ouagalab », deux structures d’appui à l’entrepreneuriat innovant soutenues par l’OIF.

Michaëlle Jean s'exprimera aussi à l’ouverture du Symposium international de Ouagadougou sur le dialogue des religions et des cultures.

