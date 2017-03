Cameroun,Assassinat de l’éco garde à Lobéké : Quatre suspects aux arrêts, des minutions saisies, 10 armes de guerre récupérées :: CAMEROON Le service de la conservation du Parc National de Lobéké a récemment mis mains sur quatre personnes soupçonnés d’avoir tué un éco garde du parc lors d’une patrouille de lutte anti-braconnage le 7 novembre 2016.

#PrincipalCommanditaire Des armes saisies.

Le service du parc a aussi saisis 11 armes y compris 6 armes de guerre (AK 47) et plus de 150 munitions lors d’une opération coup de poing du 14 au 29 décembre 2016 suite à l’assassinat de l’éco-garde. L’éco-garde Ngongo Bruce Danny avait perdu sa vie et un militaire a été grièvement blessé dans une confrontation avec des braconniers lourdement armé. Suite à la mort de Bruce, le WWF avait condamné la perpétuation de ces actes et a appelé à une action de toutes les parties prenantes de la conservation. « Les assassinats systématiques des éco-gardes doivent réveiller tous ceux qui militent pour la protection de la faune à l’action avant que les choses se dégénèrent, » a dit Dr. Hanson Njiforti, Directeur National de WWF Cameroun.

Le principal commanditaire en cavale.

« Avec la collaboration du Maire de la commune de Moloundou et de la Brigade de Gendarmerie de Moloundou, l’assassin a été retrouvé y compris l’arme du crime. Les trois autres avaient déjà été mis à la disposition de la Brigade de Gendarmerie par nos soins bien avant. Actuellement, le principal commanditaire, qui est une autorité traditionnelle, est en cavale ; il se trouverait au Congo, laissant son siège de la chefferie vide. Mais nous allons le traquer avec la collaboration de nos réseaux dans le cadre de la coopération transfrontalière avec le Congo, » dit Achile Mengamenya, le Conservateur de ledit parc. L’interpellation des suspects est survenue grâce à une stratégie mise en place avec la collaboration des autorités administratives locales, qui consistait tout d’abord à démanteler tous les réseaux des braconniers et ensuite procéder à la stabilisation de la paix et de la quiétude dans et autour de Lobéké.

Restaurer la paix à Lobéké

Munitions saisies

La seconde phase qui était la stabilisation de la paix et de la quiétude dans et autour de Lobéké a débuté par l’appelle à rétrocession volontaire des armes. « Cette phase nous a permis depuis le 2 janvier de récupérer à ce jour quatre armes de guerre de type AK 47 (kalachnikov) rétrocédées volontairement par les membres de la communauté,» explique Achile. Une mission ponctuel de lutte contre le braconnage mené du 17 au 19 février 2017 dans deux localités du nord-est du parc a permis à l’équipe de la conservation de mettre mains sur quatre suspects . « Ces suspects interpellé nous ont permis de procéder à la saisie de huit (8) pointes d’ivoires pesant en tout 17, 75kg, et une arme de grand chasse. Le déferrement de ces suspects va se faire ce jour (22 février) au Paquet des tribunaux de Yokadouma, » dit le Conservateur.

Sauver les éléphants.

Les inventaires fauniques réalisés par le WWF et MINFOF en 2016 montre que Lobéké a perdu 50% de sa population d’éléphants en 10 ans. L’intensification du braconnage et le trafic d’armes autour du parc constituent une menace pour les espèces phares du parc. Depuis 2010, deux éco-gardes ont perdu leurs vies tandis que beaucoup d’autres ont été gravement blessé dans les confrontations avec les braconniers. La mort de Bruce n’a pas réussi à décourager les éco-gardes dans leur guerre contre le braconnage et la protection du parc. « Au contraire, les éco-gardes de Lobéké sont plus déterminés à honorer le sang de leur camarade. Avec le soutien de tous nos partenaires (le WWF, la Fondation TNS, la coopération Allemande et la coopération Américaine) et l’appui des autres forces de défense, de sécurité et l’administration territoriale et judiciaire nous allons rendre le braconnage plus dangereux dans l’espace de Lobéké,» explique Achille.