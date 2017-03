Cameroun: Déclaration du Président national de FFCI (FrontlineFighters for Citizen’sInterest) au terme de son séjour dans la région du Nord-ouest du Camero I- Intrusion des radicaux. La grève débutée le 21 Novembre 2016, était déclarée pour être pacifique et non violente ;

Elle s'est radicalisée par la suite, à cause des projets politiques camouflés qui n'ont été dévoilés que pour envenimer une situation qui, par elle-même, n'appelait pas aux excès.

Ces projets politiques consistaient à faire cessession en mettant sur pied un nouvel Etat avec un drapeau, sa monnaie, son gouvernement, d’expression uniquement et purement anglophone, dont les francophones auraient été immédiatement expulsés.

II- Intervention de Fru Ndi

La grève, initialement prévue pour être à durée indéterminée va connaître une trêve sur haute instruction de M. Ni John FruNdi le 18 décembre 2016, au motif qu’il fallait permettre aux commerçants récemment ralliés aux registres des différents syndicats, d’ouvrir la boutique pendant la période des fêtes de fin d’année, pour ne les refermer qu’au lendemain des fêtes.

III- Mémorandum des Evêques

Les évêques ont condamné l’Etat pour avoir interpellé arbitrairement les indisciplinés parmi les radicaux utilisées par les syndicats pour envenimer la situation. Au risque de valider implicitement le projet sournois de cessession-auquel ils ont prêté des arguments à travers le rappel des différentes dates historiques. Ce qui témoigne à suffisance de leur collusion avec les protagonistes de la cessession.

IV- Activités dangereuse de ben Skineurs

Au centre des exactions commises se retrouvent les benskineurs qui fonctionnent sans statut depuis pratiquement douze ans.

Constat effectué : l’immense majorité d’entre eux ne détient ni permis de conduire, ni assurance, ni plaque d’immatriculation, ni même carte nationale d’identité.

Cette activité qui d’ailleurs sert de couverture à des actes répréhensibles posées nuitamment cette période de grève a mis à nu cette forme d’activismenocturne.

La puissance publique devrait mettre de l’ordre dans ce secteur d’activité. Cela commencerait par le recensement des membres du corps des benskineurs –qu’il faudrait ensuite sensibiliser à la conformation aux exigences et aux obligations de la Loi.

V- Fermeture des écoles confessionnelles

Avant le début effectif de la grève les écoles confessionnelles avaient déjà sensibilisé les enfants mineurs à l’éventuel arrêt des cours qu’ils mettaient à profit pour aider leurs parents à cultiver les champs.

Depuis la levée du mot d’ordre de grève par les syndicats, aucune école confessionnelle n’a ouvert ses portes : seules les écoles publiques l’ont fait, quoique timidement.

VI- Menaces proférées contre élèves, étudiants francophones et certains professeurs

Les francophones sont la cible de multiples menaces. Et la langue française provoque une réaction de répulsion-Cela se traduit par des agressions physiques et des destructions de biens. Ainsi se détériore la cohabitation qui était pourtant pacifique.

VII-Drapeau national

C’est dans ce contexte que le drapeau national a été descendu, brûlé sous les yeux indifférents des rédacteurs du mémorandum adressé au chef de l’Etat, Monsieur Paul BIYA, d’une part, et d’autre part, sous le regard des militants du SDF restes inertes.

VIII- Exploitation abusive des réseaux sociaux

L’accès à Internet a amplement contribué à la communication négative entre les activistes du terrain et leurs commanditaires tapis dans l’ombre.

Aussi la décision de suspendre la fourniture du service Internet est-elle largement justifiée.

IX- Attaques contre les forces de l’ordre

Plusieurs édifices publics abritant les forces de l’ordre ont été pris d’assaut, vandalisés et brûlés parfois. Des véhicules ont subi le même sort qui n’a pas été épargné au personnel.

X- Menaces subies par les commerçants

Les villes mortes ont été mises à profit pour éventrer et piller les boutiques fermées appartenant aux allogènes francophones. Les anglophones ont passé ces journées dites mortes près de leurs boutiques, les ouvrant et refermant le cas échéant, le temps d’y entrer pour servir d’éventuels clients, furtivement.

XI- Inertie des autorités administratives

Ce qui est frappant c’est des autorités administratives coincées entre l’inertie et la fébrilité. Cela les conduits à subir les événements, et à n’y répondre que par une répression irréfléchie.

En conclusion on peut dire d’énergiques mesures officielles sont nécessaires pour mettre désormais et sans délais sur le terrain un personnel administratif proactif.

D’autre part si la cessession est exclue d’office, le fédéralisme comporte des risques gravissimes : non seulement chaque éventuel état fédéral peut, à tout moment, comme le présent le principe même du fédéralisme expose nos ressources minières à la convoitise des puissances extérieures qui pourraient s’en emparer aisément sans affronter la résistance d’un Etat fort.

Il nous faut par conséquent un Etat unitaire largement décentralisé, avec des exécutifs promus au moyens d’élections libres, permettant de dégager, dans la transparence totale, un personnel dévoué et compétent.

Le bureau du Cameroun se doit de faire son propre ménage interne, afin de se débarrasser de ses éléments peu compétents.

Enfin, dans cette affaire dramatique il faut éviter de confondre les traditionnelles querelles politiques qui appellent une solution terme de changement d’homme à la tête de l’Etat, et la résolution d’une crise qui ne met pas en cause les personnes comme telles, mais des structures, des institutions dont il s’agit de revoir le fonctionnement.

Le Président national FFCI