CAMEROUN :: Hysacam étend ses activités à Bamenda :: CAMEROON La société Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam) annonce une expansion majeure de ses services, avec la signature d’un contrat de cinq ans liant l’entreprise à la Communauté urbaine de Bamenda. Ainsi, depuis le 22 février 2017, les populations du chef-lieu de la région du Nord- Ouest voient les équipages d’Hysacam s’inviter dans leurs quartiers pour collecter leurs ordures ménagères.

#OrduresMénagères L’entreprise leader de la propreté urbaine au Cameroun ratisse large pour éliminer les tas sauvages, balayer les rues et les avenues, sillonner les ménages pour recueillir leurs ordures… Bamenda est la 10e capitale régionale qui bénéficie de la collecte professionnelle des ordures ménagères au Cameroun. Hysacam est désormais active dans 15 villes camerounaises (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Bertoua, Buea, Limbe, Kribi, Edéa, Ebolowa, Sangmélima/Meyomessala, Bamenda).

Depuis 46 ans, Hysacam ai assis sa notoriété sur la maîtrise de la gestion de la chaîne des déchets urbains: collecte, transport, traitement, recyclage et valorisation. « Nous avons dû industrialiser les modes de collecte et de traitement des déchets urbains et nous avons créé près de 4 000 emplois.

Ainsi en 40 ans, il y a eu une expansion. Peu à peu, ensemble nous avons tissé la toile de la propreté en irriguant dans les villes du Cameroun, le plus qu’il fallait pour améliorer la qualité de la vie », confie Michel Ngapanoun P-DG d’Hysacam.