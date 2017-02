CAMEROUN :: Grande Distribution : Carrefour arrive à Douala :: CAMEROON La première grande surface de cette enseigne française de supermarchés est prévue pour avant la fin de cette année. Le leader français envisage l’ouverture de six centres commerciaux au Cameroun d’ici à 2020.

#CentresCommerciaux Carrefour est déjà là. Le leader français de la grande distribution, et géant mondial de la grande distribution démarre officiellement ses activités d’ici fin 2017, probablement entre novembre et décembre, avec l’ouverture d’un centre commercial moyen à Bonamoussadi, à Douala. Une entrée sur le marché camerounais rendue possible grâce à son partenaire local, le groupe CFAO, qui jouit de près de 160 ans de présence en Afrique. Selon le directeur général de CFAO RETAIL Cameroun, par ailleurs chef du projet d’ouverture des centres commerciaux Carrefour au Cameroun, l’idée est partie de l’envie du groupe Carrefour, un des partenaires du groupe CFAO, de diversifier ses activités en Afrique.

Ajouté à cela le fait qu’une véritable classe moyenne est en train de se former sur le continent. Le Cameroun, comme plusieurs d’autres pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, où CFAO jouit d’une présence de plusieurs décennies, a été retenu. « On a d’abord choisi les villes, avant de choisir les pays. Douala et Yaoundé sont de grandes villes en Afrique centrale. Des villes dont la population avoisine ou dépasse les 2,5 millions d’habitants. Puis, il y a le fait que le Cameroun est une grande économie en zone Cemac. Elle fait d’ailleurs preuve de résilience ces dernières années, malgré la conjoncture ou la crise », explique Luc Demez.

D’ici à 2020, Carrefour entend ouvrir au Cameroun six centres commerciaux dont deux (02) grands centres commerciaux et quatre moyens. A raison de trois centres commerciaux à Douala et trois à Yaoundé. La capitale politique sera la première ville du pays à abriter l’un des deux grands centres commerciaux du groupe Carrefour. Ce sera d’ici fin 2018, en face du Palais des Sports. Quant à Douala, le site qui va abriter le 2ème grand centre commercial de Carrefour n’est pas encore choisi.

Il sera certainement au centre de la capitale économique, apprendon. A chacun des grands centres commerciaux ouverts à Yaoundé et à Douala, seront greffés deux centres commerciaux moyens. Conscient de la présence d’acteurs locaux et étrangers sur ce marché, Carrefour entend se démarquer par rapport à la concurrence. Parmi les types de produits qui y seront vendus, l’on pourra y trouver du textile, des chaussures, des produits cosmétiques, des produits agroalimentaires, etc.

Contrairement à certains investisseurs étrangers, Carrefour n’est pas de passage. « Il est venu pour rester, car nous voulons faire dans la durée », précise Luc Demez. Qui souligne que c’est la raison pour laquelle trois entreprises ont été créées à la faveur de l’arrivée de Carrefour au Cameroun. « Nous avons créé la Sogimcam (Société de gestion immobilière du Cameroun), qui va s’occuper de l’achat de terrains et de la construction des centres commerciaux. Tout comme nous avons aussi créé la CAMDA (Camerounaise de la distribution) qui va s’occuper de l’exploitation des centres commerciaux ; et la SDM CAM (Société des marques du Cameroun) qui sera chargée de la gestion des marques », explique-t-il.

Les six centres commerciaux Carrefour ne seront pas construits au même moment. Les groupes CFAO et Carrefour se donnent jusqu’à 2020 et au-delà pour compléter leur déploiment. Et à en croire Luc Demez, ce déploiement de Carrefour au Cameroun va coûter, à lui et son partenaire CFAO, la somme de 80 milliards de FCFA d’ici à 2020.