CAMBODGE :: Audience : Crtv et Canal 2, les Tv les plus regardées :: CAMBODIA Les deux chaines de télévision sont les plus consultées au quotidien au Cameroun, selon un sondage de Médiamétrie.

#CapitauxPrivésCanal La Cameroon Radio And Television (Crtv) et Canal 2 International sont les deux chaines de télévision les plus regardées au Cameroun. C’est du moins ce qui ressort d’une étude rendue public en mi-février par Médiamétrie, une société de mesure scientifique d’audience. Selon le classement, le média public national en tête du sondage Tv et la chaine à capitaux privés Canal 2 international classée 2ème totalisent ensemble entre 1 million et 3 millions de téléspectateurs au quotidien.

Dans les détails, pour la ville de Yaoundé, la capitale politique, la Crtv obtient 14,7% du taux d’audience au quotidien contre 13,5% pour Canal 2 International et 2,3% pour Canal2 Movies (une branche du groupe Canal 2 International, ndlr).détient 1,3%, tandis que Stv2 et Ltm Tv ont 0,2% chacune. A Douala, la chaine de télévision à capitaux privés Canal 2 International occupe la première place avec 14,4% du taux d’audience au quotidien, contre 10% pour la Crtv, 4,7% pour. Canal2 Movies totalise 2,9%, tandis que Vox Africa ne détient que 0,1%.

A Bamenda, le média public national est en tête du sondage avec 19,4% du taux d’audience quotidien, contre 6,3% pour Canal 2 International, 4% pour Equinoxe Tv et 1,7% pour Canal 2 Movies. Novelas Tv, Trace Africa, France 24 et Tf1, qui mobilisent au quotidien entre 400 000 et 1 million de téléspectateurs au quotidien au Cameroun, occupent respectivement la 3ème, 4ème, 5ème, et 6ème place du sondage.

Dans la sphère radiophonique, la radio nationale est en tête des sondages devant Radio France International (Rfi), Balafon Fm, Crtv FM et Equinoxe. Pour réaliser cette étude, Médiamétrie s’est appuyée sur un panel de 1681 personnes de plus de 15 ans sondées à Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam entre le 2 octobre et le 16 décembre 2016, apprend-on.