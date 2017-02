CAMEROUN :: Cetic de Ngoa-Ekelle : Un élève déféré au parquet :: CAMEROON Interpellé vendredi dernier avec en sa possession 23 paquets de drogue, il a été gardé à vue à la brigade de Melen avant d’être transféré hier matin.

#VendrediDernier Ce lundi matin, un élève du Collège d'enseignements technique industriel et commercial (Cetic) de Ngoa Ekelle est déféré au parquet du Tribunal de première instance de Yaoundé. «Nous avons fait ce qui était à notre niveau. Présentement, l’enquête suit son cours au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, et l’enfant y a été déféré ce matin (hier, Ndlr) », confie un enquêteur rencontré à la brigade de Melen.

C’est que, vendredi dernier, un élève régulièrement inscrit en 3ème année option mécanique en électricité automobile au Cetic de Ngoa-Ekelle a été interpellé avec en sa possession 23 paquets de drogue. «Sur le fait du hasard, nous avons interpellé un élève parce que nous soupçonnions qu’il avait pris de la drogue. Sur le coup de la menace, il nous a décrit celui qui le ravitaille le plus souvent tout en disant qu’au moment où il nous parle, son fournisseur se trouve derrière les toilettes», explique l’un des surveillants généraux du Cetic de Ngoa-Ekelle.

Avant de poursuivre : «lorsque nous nous y sommes rendus, ils étaient deux mais l’un s’est s’échappé en escaladant le mur de la barrière de l’établissement. Néanmoins, nous avons interpellé celui qui détenait la marchandise et nous l’avons conduit à la surveillance générale. C’est de là que nous avons découvert qu’il avait dans sa trousse 23 paquets de drogue. Nous avons alors fait appel aux éléments de la brigade de Melen qui l’ont embarqué».

Ce n’est pourtant pas le premier cas découvert dans cet établissement scolaire de Yaoundé. Le 23 février dernier, un élève de la 4ème année s’était évanouit. À son réveil, il a avoué avoir consommé 11 comprimés de tramol. Un serpent en jouet, un couteau, un scorpion en jouet et une arme en jouet ont également été retrouvé parmi ses fournitures scolaires. «Nous l’avons immédiatement renvoyé et nous avons envoyé une convocation à ses parents. Nos enquêtes se poursuivent et nous sommes convaincus que nous allons traquer les autres.

Nous ne pouvons pas encourager les fumeurs de drogue. Nous allons les traquer et les mettre hors d’état de nuire car, lorsqu’ils prennent de la drogue, ils agressent leurs cadets de la première et deuxième année», confie une source au Cetic. Deux semaines avant, un autre élève du même établissement a été exclu temporairement après avoir poignardé son camarade de classe.