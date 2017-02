Tchad-Cameroun : Les recettes du pipeline en baisse :: CAMEROON Entre janvier et octobre 2016, les droits de transit n’ont généré que 26, 87 milliards de Fcfa pour le Cameroun.

#PipelineTchad-cameroun Même si d’une manière générale, le Cameroun gère fort bien le choc pétrolier qui a largement désarticulé la zone économique de la Cemac, il reste que les recettes issues des activités pétrolières accusent une baisse notable. C’est le cas notamment du pipeline Tchad-Cameroun qui enregistre un recul de son volume de production et des recettes engendrées.

En effet, du 1e janvier au 31 octobre, 35, 12 millions de barils de pétrole brut ont été enlevés contre 38, 56 millions au cours de la même période de l’²exercice précédent. Ces quantités ont généré pour la République du Cameroun, un droit de transit de 26, 87 milliards de Fcfa contre 29, 48 milliards par rapport à la même période l’année dernière.

Au Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines, (Cpsp) on attribue logiquement cette baisse à la réduction des quantités de bruttransportées ellemême consécutive à la chute drastique et persistante du cours de l’or noir sur le marché mondial. Adolphe Moudiki,Administrateur Directeur Général de la SNH et Président du Cpsp, anticipe tout de même de perspectives meilleures si la légèreremontée des cours du pétrole brut observée en fin d’année dernière se poursuit.

On n’annonce d’ailleurs l’arrivée de nouveauxexpéditeurs depar le Pipeline Tchad-Cameroun. Outre le suivi de de l’exploitation du Pipeline Tchad-Cameroun, le Cpsp continue d’assurer le contrôle et l’intégrité de l’emprise dugazoduc Bipaga- Mpolongwe et la sensibilisation des autorités locales et des populations riveraines sur cet ouvrage.

La structure suitaussi les travaux d’extension du réseau de distribution du gaz naturel par pipeline aux sociétés industrielles de la ville de Douala ainsique la préparation à la gestion des pollutions dues aux hydrocarbures. Dans ce cadre, le CPSP a pris à la mi 2016 à un audit des volets Hygiène-Sécurité- Environnement (QHSE) des activités de Gaz du Cameroun (GDC).

Le Cpsp a enregistré un nouveau venu. Le 29 novembre 2016 Felix Nkou Songue a officiellement pris ses fonctions commereprésentant des services du Premier ministre en remplacement d’Evariste Evane. Attaché au secrétariat Général, Nkou Songue a étédésigné le 30 septembre 2016.