CAMEROUN :: Lutte Contre la VIE Chère : Braderie des produits de masse à Yaoundé :: CAMEROON Organisée par le ministère du Commerce et sa délégation régionale du Centre, cette foire qui a débuté lundi a pour but de permettre aux usagers de se ravitailler en quantité et en qualité en denrées de grande consommation.

#DélégationRégionale Du riz, du sucre, du savon, des jus de fruit naturel, de l’huile d’arachide, du sel et autres boîtes de conserve, de la viande, du poisson… Tels sont les produits de première nécessité que l’on trouve à la foire promotionnelle qui se déroule cette semaine à l’esplanade du ministère du Commerce. Animée par une quinzaine de commerçants, en partenariat avec la délégation régionale du Commerce, cette foire permet aux habitants de la ville de se ravitailler à moindre coût.

Sous une tente soigneusement aménagée à cet effet, les commerçants présents à cette foire écoulent tranquillement leurs produits et font des bonnes affaires. Tant, la moisson s’avère prometteuse du fait de la forte présence des clients. « Je suis là depuis 9 heures du matin. Pour l’instant, je peux vous dire que ça se passe bien vu le nombre de clients que j’ai déjà reçus » confie Amadou, un boucher visiblement satisfait. Argument approuvé par Mama Awal, président national de l’association nationale des producteurs inventeurs et artisans et transformateurs des produits locaux. « Pendant cette foire, je fais découvrir mes différents jus de fruits et beaucoup de personnes les achètent. Je peux vous dire que ça se passe bien » se réjouit-il.

Au niveau de l’affluence, les clients se bousculent pour se ravitailler. Principalement à l’heure de la pause pour ceux qui travaillent dans les administrations publiques ou privées. Elle sera encore plus grande en soirée. Comme l’indique Jeff Brice Sandjong, chef de production des ananas d’Awae « C’est aux environs de 17 heures, à la sortie du boulot que les visiteurs vont faire le plein des stands. A ces moments précis, on est obligé de faire la queue pour être servi. Car tous veulent profiter de cette occasion pour se ravitailler. Les clients en majorité des responsables s’exécutent sans protocole. Car il y en a assez pour tout le monde », précise-t-il.

Prix homologués

Selon certaines ménagères rencontrées dans cette mini foire des produits de première nécessité, des initiatives comme celles-ci devraient être pérennes. Pour permettre aux ménages de se ravitailler. « Le coût de la vie devient de plus en plus cher. Avec l’argent que nos maris nous donnent on ne réussit plus à faire manger la famille. Il faut qu’on multiplie ce genre de foires pour qu’on se nourrisse mieux », souhaite Rose Kamdem. S’agissant des prix pratiqués dans cette foire, ils sont homologués par la délégation régionale du Commerce.

On trouve un kilo de sucre à 650 F, des sachets de tomates à 100 FCFA. Le kilogramme de la viande de bœuf à 1900 avec os et 2400 FCFA sans os. Du poisson d’eau douce à 2500 FCFA le kilogramme. Du poulet de chair à 2300 FCFA l’un. Quant au prix du riz, ils varient selon les variétés présentes sur le marché et en fonction du poids. Par exemple, le riz Bijou de 50 kg coûte 15500 FCFA, Lune d’Afrique quant à lui est laissé à 14 200 FCFA. Soit une baisse de 10% sur ces produits. Bref, les marchandises vendues sont bon marché. D’où l’affluence qu’on observe.

La foire est aussi une opportunité pour les agriculteurs de produire davantage et de conquérir des parts de marché pour gagner plus d’argent et participer ainsi à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Elle est enfin une opportunité pour les entreprises qui exposent, grandes, moyennes ou petites, de mieux se faire connaitre du grand public et se développer. La plupart des produits proposés sont majoritairement des produits locaux et surtout ceux qui ont subi une transformation. Notamment du gingembre, de l’oignon, ail, du piment et du Mitoumba.

Au-delà de cette foire promotionnelle, il est aussi question de présenter aux visiteurs le savoir-faire et l’expertise camerounais. A ce sujet Ahmed Bachir Njoya s’explique « Nous proposons nos produits à des prix concurrentiels non seulement pour lutter contre la vie chère, mais aussi pour se faire connaître auprès du public camerounais », a-t-il souligné. Ouvert ce 27 février, cette foire va couvrir une période de 3 jours. Une aubaine aussi bien pour les producteurs que les visiteurs.