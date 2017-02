Cameroun: Un enseignant enlevé à Berem-Gop :: CAMEROON Les preneurs d'otage exigent 10.000.000 FCFA pour la libération de Bertrand Minyem, enseignant au Cetic.C'est dans la nuit de dimanche à lundi 27 février 2017 que le nommé Minyem Bertrand, enseignant de science physique au Cetic de Berem, dans l'arrondissement de Ngan-Ha, département de la Vina, région de l'Adamaoua a été enlevé chez lui par un groupe d'hommes cagoulés et lourdement armés.

#LesCris Les preneurs d’otages selon diverses sources sécuritaires et administratives sont arrivés chez l'enseignant le menaçant avec leur arme de les suivre. Les cris de ce dernier ne changeront rien à son sort. Les membres du gang vont se rendre par la suite chez son voisin se présentant comme des étrangers dans le village. Ce dernier exfiltre sa famille et prend la poudre d’escampette. Les cris vont alerter les villageois qui viendront sans succès à son secours. Avec leur otage, les coupeurs de route vont prendre la direction de la montagne du village.

« C’est aux environs de 2h du matin, que des individus ont frappé à ma porte se présentant comme des étrangers. J’ai très vite compris qu’il s’agissait des coupeurs de route parce que j’ai entendu les cris venant de l’autre côté. C’est ainsi que j’ai exfiltré toute ma famille par la porte arrière de mon domicile pour les mettre dans un endroit sûr. Je me suis échappé à travers le mur pour aller alerter tout le village. Après qu’ils ont frappé la porte sans succès, ils ont défoncé la porte centrale et se sont rendus compte que nous n’étions plus dans la chambre. C’est alors que certains d’entre eux se sont lancés à ma poursuite en tirant des coups de feu sur moi » explique Damzal Luc, l’un des témoins du rapt de l’enseignant. Ce dernier explique que sa famille et lui ont échappé après avoir fui par l’arrière de la concession.

Joint au téléphone par le Jour, le sous-préfet de l'arrondissement de Ngan-Ha a confirmé le rapt de l'enseignant. « C’était la psychose générale dans la village. Nous avons rassuré la population des mesures prises. Six éléments du Bataillon d?infanterie motorisée et dix du BIR, sont en train de ratisser les grottes et la forêt. Ils sont appuyés par les comités de vigilance. Nous restons sereins et faisons confiance à nos forces de défense qui sont à la chasse des ravisseurs » rassure Youssoufa, le sous -préfet de Ngan-Ha.

Selon une source sécuritaire à Ngan-Ha, les ravisseurs de l’enseignant sont entrés en contact avec le directeur du Cetic de Berem-Gop hier lundi en matinée.

Ils ont réclamé la somme de 10.000.000 FCFA pour sa libération.

