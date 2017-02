Afrique, CAF, ISSA Hayatou : Quel destin ! :: AFRICA Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui a géré avec maestria l’intérim de la présidence de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a fait de la CAN une des compétitions les plus couvertes au monde.

#IssaHayatou C’est à Garoua, le 09 août 1946, que le Prince Issa Hayatou a vu le jour aux côtés de son géniteur le Lamido Hayatou. Après ses études primaires et une partie du secondaire dans cette ville, il est envoyé au Lycée technique de Koumassi à Douala où il obtient son baccalauréat. Diplôme en main, il fait et passe le concours de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). Parallèlement, il fait le concours pour aller poursuivre ses études en France. Bourse qu’il refuse. C’est un tôlé général à Garoua où personne ne comprend que le fils du Lamido fasse des études dans une Ecole où on « apprend à courir ». Son père envoie des émissaires pour le dissuader d’entrer à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). C’était sans compter avec témérité, sa ténacité et sa foi en son destin. A tous et à chacun, il a dit répondre à l’appel de son destin. En 1970, il sort de l’INSJ nanti de son diplôme.

Affecté au Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJES), il est nommé Sous-directeur du sport civil et des relations internationales où il a comme chef de service, un certain … Abel Mbengue Moussi. Il est nommé Secrétaire Général de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) 1974-1983 et président 1986-1988. Il est alors le premier Président permanent. En 1988, soit deux ans après son arrivée à la tête de la FECAFOOT, il est porté au prestigieux poste de Président de la Confédération Africaine de Football (CAF) lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc. Il entame la transfiguration de l’institution.

En 1992, il devient membre statutaire de la Fifa en sa qualité de président de la confédération, il se découvre dans le management et à défendre ses convictions. Le destin le place sur le chemin de Leonard Johansson, Président de l’UEFA.

Le travail en synergie entre les deux personnalités pousse l’Europe à offrir une de ses places à l’Afrique dont le nombre passe de trois à quatre places en phase finale de Coupe du Monde sénior. C’est donc la naissance du « Projet Méridien ». Un projet où chaque pays européen parraine un pays africain. Le Cameroun est sous la coupe de l’Allemagne. Issa Hayatou, c’est la parole donnée. Il n’entend pas abandonner Leonard Johansson en course pour la présidence de la FIFA. Ses convictions font en sorte que l’Afrique s’aligne à son partenaire en 1998. Battu à l’élection, le projet meurt de sa plus belle mort. Les pays africains ne vont plus bénéficier de l’assistance de l’Europe. La FIFA de Joseph Sepp Blatter va créer le projet goal, une copie du « Projet Méridien ».

Le destin est toujours avec Issa Hayatou. Il est adoubé par Samarrange, le Président du Comité International Olympique (CIO). Il entre au CIO comme membre élu. La marche glorieuse sur le mouvement sportif international continue. Il tracte l’Afrique vers les cimes. Le continent africain obtiendra une cinquième place pour lade la Coupe du monde, laquelle Coupe du monde a été organisée par deux fois par le continent en 2009 pour les Juniors en Egypte et en 2010 pour les seniors en Afrique du Sud. Cette dernière reste l’une des mieux organisées de l’histoire de la FIFA.

Sous Issa Hayatou, la CAF a vu ses recettes s’accroître ainsi que sa visibilité. Sa présence à la FIFA où il a assumé l’intérim de la présidence est la justice de l’histoire. Trahi à l’élection de 2002, alors que tout le monde le voyait gagnant, il est resté au service du football mondial. Ce travail n’est pas reconnu par certains acteurs qui lui trouvent des manquements sans preuves.

A aucun moment, il n’a été ébranlé. Le Prince suit le destin qui le conduit, comme un oiseau marin, vers de meilleures berges.