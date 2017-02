   Cameroun: Le gouvernement Yang est disqualifié pour ramener la sérénité dans les régions anglophones et pour porter le projet du nous-commun par le prof Vincent-Sosthène FOUDA socio-politologue :: CAMEROON

Cameroun: Le gouvernement Yang est disqualifié pour ramener la sérénité dans les régions anglophones et pour porter le projet du nous-commun par le prof Vi Disqualifié sur le terrain de la paix dont ils ont fait l’étendard de leur règne, le premier ministre Yang Philémon n’est plus en mesure de représenter le Cameroun et encore moins de diriger son gouvernement.

#GouvernementCamerounais Yang Philémon doit partir. De quelque manière qu’on tourne la crise qui secoue le vivre ensemble au Cameroun et dont l’épicentre se trouve à Bamenda dans la région du Nord-Ouest, la conclusion est chaque jour de plus en plus évidente : le chef du gouvernement n’est plus qualifié pour représenter le gouvernement camerounais et encore moins pour occuper la charge de chef du gouvernement de la République qui s’étend de part et d’autre du Mungo. Aucune joie mauvaise dans ce diagnostic, aucune vindicte orientée. Plutôt un accablement, une mélancolie, une tristesse pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Le premier ministre chef du gouvernement de la République, a été le 25 novembre 2016 à Bamenda, envoyé par le Chef de l’Etat afin d’ouvrir les négociations avec les syndicats des enseignants et les avocats têtes d’affiche de la contestation du mal-être que vivent les camerounais des deux régions dites anglophones du Cameroun.

Le même 25 novembre, autour du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, se réunissaient deux autres ministres ; celui de l’enseignement supérieur et celui de la justice garde des sceaux. Si leurs propos teintés d’histoire et de civisme furent salués par les camerounais, ils n’apaisèrent point la crise bien au contraire ! Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest leurs propos furent jugés de véritable déclaration de guerre. La suite nous la connaissons, un durcicément de ton et un long mouvement de grève qui paralyse encore les deux régions aujourd’hui. De nombreuses arrestations y compris au sein des négociateurs hier encore principaux interlocuteurs du gouvernement camerounais. Garga Haman Adji auto-proclamé Médiateur de la Réplique se cassera les dents à son tour pendant que de nombreux ayatollahs de l’intelligentsia recrutés dans les universités d’Etats et parmi les communicants appellent à un déluge de feu à Bamenda et Buéa. Voilà dont tout un gouvernement et avec lui toutes les institutions de la République englués dans la violence et dans l’incapacité à faire retrouver le chemin de l’école aux écoliers, aux lycéens et aux étudiants. Les contestataires n’en demandaient pas plus pour crier au loup. Les images font

rapidement le tour de la planète, les réseaux sociaux fournissent les grandes chaînes de télévision dans le monde, CNN, CBS, TV5, les radios recueillent des témoignages et la presse écrite montre ce que ses reporters voient sur le terrain. Les étudiants molestés, les filles roulées dans la merde. Mais il y a aussi d’autres images, celles des hommes en tenue molestés à leur tour par les populations, des collégiens passés à tabac par des mercenaires en furie n’y changeront rien. La communication du gouvernement piétine face à celle du Consortium animée par un ancien journaliste de la CRTV, Boh Herbert aujourd’hui installé aux USA. C’est dans ce discrédit de l’institution et de la fonction qu’il incarne que le premier ministre a choisi de se murer, de céder à la place à son directeur de cabinet. Cependant, dans cette partie du continent qui nous a vue tous naître nous savons que quand les enfants d’une même mère et d’un même père comme nous disions à l’époque se battent, si le père comme chef de famille demande à la mère d’aller résoudre le problème, si la mère échoue, les enfants n’attendent plus que le père. En raison de tout ceci, du sens même de l’Etat et de la volonté de voir toujours le Cameroun uni, le premier ministre doit se retirer.

Nous nous perdons en analyse, fatigués de convoquer des expertises d’ici et d’ailleurs, que personne n’écoute d’ailleurs, une faute a été commise, elle est là sous nos yeux. Nous ne pouvons pas incriminer une communication impotente tenue de main de maître par Issa Tchiroma Bakari ! Quoi que ! Non, le gouvernement Yang a une conception de la république dont le divorce est consommé avec le peuple camerounais du Nord comme du Sud, de l’Est comme de l’Ouest. On pourrait bien changer la disposition des pions sur l’échiquier, on aurait beau faire défiler les prisonniers à la place des élèves, des collégiens et des lycéens, on ne noierait pas ainsi le poisson, on aurait beau fourbir son storytelling, rien à faire, la rupture est profonde et il faut un réel changement de paradigme politique pour maintenir l’unité du pays. Nous le savons, ceux et celles qui défendent l’axe du feu purificateur sont des babilles manipulateurs, des enfumeurs, et des charmeurs de serpents. Ce n’est pas la communication qui plombe le gouvernement Yang aujourd’hui, quoi que, ce sont surtout les faits et son incapacité à saisir le Cameroun dans son ensemble. Le premier ministre est une figure de rupture entre le système institutionnel et gouvernant et le peuple camerounais dans son ensemble qui aspire à vivre ensemble mais surtout à vivre mieux dans une juste répartition des fruits du labeur collectif. Les camerounais aspirent à un Cameroun où tout le monde peut et doit mettre la main à la pâte. Ils refusent dans l’ensemble ce Cameroun de petits fonctionnaires devenus hommes d’affaire, qui gèrent les lignes de crédits, gagnent les marchés vont en Turquie et à Doubaï s’approvisionnent, reviennent au Cameroun stockent le fruit de leur forfait dans les conteneurs et attentent un appel d’offre pour livrer la commande alors que les fournisseurs de matériel dont c’est le véritable métier ferment boutique. J’ai eu le temps de visiter le Cameroun, de rencontrer les populations dans leurs lieux de vie, je n’ai pas la sécession, j’ai lu ceux qui sont désignés comme sécessionnistes prendre position sur les affaires du Cameroun comme le procès intenté aux journalistes Baba Wamé, Félix Ebolé Bola et Rodrigue Tongué, c’est en tant que camerounais qu’ils se sont exprimés et non en tant que citoyen d’un imaginaire pays dont les frontières jouxteraient celle de notre cher et beau pays.

Le gouvernement camerounais et son chef spéculent depuis le début de la crise sur un essoufflement de la mobilisation, ils ne sont donc pas dans une dynamique de trouver une solution à court ou à long terme à la crise. Ils veulent à la fois ignorer les revendications qui sont légitimes, celles de la décentralisation, de la marginalisation des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils veulent profiter de l’ignorance des camerounais pour installer le flou notamment en semant la confusion entre les concepts de confédération, de fédéralisme, d’Etat unitaire décentraliser. Voilà le travail que font les ayatollahs de l’intelligentsia quand ils écument les plateaux de télévision, mais ils oublient que quand il y a flou il y a loup et tous les camerounais savent aujourd’hui de quel côté se trouve le loup. L’autre méthode auquel nous faisons face aujourd’hui est le bâton. Les populations des deux régions sont privées d’Internet ! Il serait difficile de faire pire même en Corée du Nord ! Le gouvernement Yang joue la suffisance et le mépris permanent, il fige le pays alors qu’un pays est essentiellement dynamique. C’est la raison pour laquelle nous appelons à plus de modestie car les hommes passent et les institutions restent. Une fois que l’on a pris conscience de cette vérité immuable, alors nous pouvons rouvrir les négociations avec toutes les parties prenantes.

Comment Philémon Yang pourrait-il continuer ? Comment pourrait-il continuer à prêcher la paix, à demander aux camerounais des quatre coins du Cameroun d’œuvrer pour la paix alors qu’il ferme la porte à la paix en refusant de poursuivre les négociations dans une région si chère à son cœur ? Comment pouvons-nous continuer à voir en lui un homme d’Etat alors qu’il s’est retrouvé enfermé dans un hôtel à Bamenda comme un vulgaire militant du plus petit parti politique camerounais ?

Justement en parlant de partis politiques, certains se frottent les mains avec cynisme et guillerette, confondant le locataire d’Etoudi à la République, souhaitant le chaos qui signifierait pour eux une victoire sur le parti-Etat. Non, là n’est pas le combat, il n’est pas entre le parti-Etat et celui qui l’incarne mais bien entre les idéologies gouvernantes. Le Cameroun est un et indivisible, il est aussi un Etat unitaire décentralisé mais 26 ans après, nous trainons toujours le mammouth incapable de le dépecer. Ceux qui crient au loup aujourd’hui sont les concepteurs de l’Etat centralisé qui nous broie aujourd’hui, les camerounais qui n’ont pas la mémoire courte ne l’ont point oublié. Ceux qui veulent prendre la place la veulent vraiment c’est-à-dire être Pontife à la place de Calife sans rien changer de ses accoutrements et de ses méthodes. Nous voyons comment ils le singent, nous voyons comment ils s’abstiennent de proposer, d’analyser. La jeunesse camerounaise, les hommes et les femmes qui n’ont pour seul héritage que cette terre méritent un porte-parole visionnaire, incontesté, qui défende son programme sans être plombé par le passif de 32 ans de règne sans partage, qui se batte proposition contre-proposition. Loin de nous le pot de miel du « tous pourris », mais les démagogues ont le mensonge dans le sang. Les camerounais aujourd’hui ne voudraient point voir en chaque leader un homme où une femme qui vient solliciter leurs suffrages et encore moins un homme ou une femme dont l’unique proposition est la haine du « système ». Il est temps de mettre de propositions de sortie de crise sur la table, c’est le temps de l’initiative agissante voilà pourquoi Philémon Yang doit partir.