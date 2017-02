FRANCE :: LES CAMEROUNAIS MANIFESTENT A LA PORTE D'AUTEUIL A PARIS EN SOLIDARITÉ AVEC LES POPULATION DES ZONES ANGLOPHONES PRIVÉES D’INTERNET A l’initiative des associations ESEKA POUR UN CAMEROUN NOUVEAU, du CCD, du CODE des différentes fractions de l’UPC, de l’UDC et autres, une trentaine de Camerounais venus de Belgique, de province et d’Espagne se sont retrouvés ce Samedi 25 Février 2017 à la Porte d’Auteuil à Paris, soit à 20 mètres de l’Ambassade du Cameroun en France, bâtiment bien protégé par de nombreux policiers en tenue et en civil.

#IndustriesPrivées Si sur le fond, les points de vue divergent sur la nécessité pour le Cameroun d’en venir à la décentralisation déjà prévue, ou un retour au fédéralisme synonyme de premier pas vers la sécession, les manifestants convergent sur un seul avis, le Premier citoyen du Cameroun à 85 ans doit se reposer et passer la main.

En rappel, le Cameroun est une colonie allemande (protectorat parce que c’est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) depuis 1884 confirmée par le congrès de Berlin (Novembre 1884- Février 1885), où en l’absence de tout Africain, le continent est divisé par les puissances de l’époque (Empire ottoman aujourd’hui réduite à la Turquie, USA, les puissances européennes) sans tenir compte des réalités ethniques locales. Les investissements structurant sont faits jusqu’en 1916 par lâ??état allemand et à perte (routes, hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs et résidentiels, ponts, chemin de fer) les colonies sont des réservoirs de matières premières bon marché et des débouchés pour les industries privées en plein essor.

L’une des conséquences de la première guerre mondiale, est que l’Allemagne va perdre ses colonies à titre d’indemnité de guerre, envers l’Angleterre et la France qui vont procéder au dépeçage du Cameroun, comme au congrès colonial de Berlin en 1884-85, ils vont diviser le Cameroun en deux parties, l’est pour l’Angleterre qui va le gérer avec sa colonie du Nigeria, et l’Ouest pour la France qui va le gérer avec ses colonies d’une part de la Centrafrique et autre part au Sud une partie va être rattachée au Gabon pourtant, le mandat de mise sous tutelle de la SDN (société des nations c’est la mère de l’ONU) en 1919 n’autorise ni la colonisation ni la modification des frontières (un vœu pieux) mais l’accompagnement de ce pays vers l’autonomie et le plus tôt possible.

C’est comme si un enfant mineur mais très riche était confié à un tuteur en attendant sa majorité, et qu’au moment où l’enfant doit accéder à la majorité, le dit tuteur s’arrange pour prolonger sa mission infiniment, en prétextant l’immaturité de son protégé, c’est que notre pays avec le franc CFA vit aujourd’hui.

La France surtout et l’Angleterre vont faire le maximum pour se détourner des objectifs du lendemain de la première guerre mondiale, ils ne vont rien investir au Cameroun, se contentant de profiter des efforts que lâ??état allemand avait consenti pour le bénéfice ses propres industries privées, la crise en zone anglophone masque des velléités sécessionnistes, motivées par le pétrole extrait dans cette zone.

Dans la guerre civile du Nigeria en 1969, on avait inventé le mot Biafra qui ne signifie rien dans l’histoire de ce pays, dans celle qui se prépare au Cameroun, les mêmes acteurs viennent d’inventer l’Ambazombie, un terme exotique pour les Camerounais et puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, on attend que les masques tombent.

