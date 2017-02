BELGIQUE-CAMEROUN-DIASPORA: CONFÉRENCE A LA MÉMOIRE DE MONIQUE KOUMATEKEL: UN AN APRES LA MORT DE MONIQUE KOUMATEKEL, QUELLES LEÇONS EN TIRER? :: BELGIUM Le 12 mars 2017, ça fera 1 an jour pour jour que Monique KOUMATEKEL est décédé avec ses jumeaux à l'hôpital Laquintinie de Douala au Cameroun.Et à l'occasion de cette date anniversaire, le groupe d'action"LES ENFANTS DE MONIQUE" basé à Liège en Belgique organise une conférence à la mémoire de Monique KOUMATEKEL sous le thème: "UN AN APRES LA MORT DE MONIQUE KOUMATEKEL, QUELLES LEÇONS EN TIRER? Ce collectif initié par notre compatriote Jules TCHATO tient à tirer notre attention sur ce drame afin que l'on ne l'oublie pas. Ce même groupe d'action, s'est chargé financièrement à prendre en charge la rentrée scolaire des enfants de Monique et nous détaile son plan d'action dans cette interview que nous a accordé Jules TCHATO, dans nos studios Parisiens.

Jules TCHATO DU GROUPE D'ACTION LES ENFANTS DE MONIQUE

#DEMONIQUE